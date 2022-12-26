В Запорожской области из-за дефицита электроэнергии остановились наиболее энергоемкие предприятия – ОВА

Об этом 26 декабря на брифинге сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух. Видеозапись брифинга с участием Старуха опубликована в его Telegram.

"[В Запорожской области] наиболее энергоемкие предприятия остановились, потому что не хватает количества электроэнергии… Несмотря на это, в целом запорожские предприятия работают, хотя бы на половину мощности... По показателям экономического развития мы на третьем месте в Украине (по объему экспортируемой продукции)", – сказал Старух.

В то же время, как отметил глава ОВА, "ситуация сложная", поскольку некоторые предприятия, такие, например, как трансформаторный завод, – давно стоят.

По словам Старуха, металлургические предприятия в регионе "работают нормально" – "обеспечивают поступления в бюджет" и выплачивают зарплату своим сотрудникам.