В Запорожской области из-за дефицита электроэнергии остановились наиболее энергоемкие предприятия – ОВА

Об этом 26 декабря на брифинге сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух. Видеозапись брифинга с участием Старуха опубликована в его Telegram.
"[В Запорожской области] наиболее энергоемкие предприятия остановились, потому что не хватает количества электроэнергии… Несмотря на это, в целом запорожские предприятия работают, хотя бы на половину мощности... По показателям экономического развития мы на третьем месте в Украине (по объему экспортируемой продукции)", – сказал Старух.
В то же время, как отметил глава ОВА, "ситуация сложная", поскольку некоторые предприятия, такие, например, как трансформаторный завод, – давно стоят.
По словам Старуха, металлургические предприятия в регионе "работают нормально" – "обеспечивают поступления в бюджет" и выплачивают зарплату своим сотрудникам.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона. Так, за последнюю неделю оккупанты 590 раз обстреляли территорию Запорожской области, разрушив около 150 объектов, в том числе объекты энергетической инфраструктуры, рассказали в ОВА 26 декабря.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за массированных российских атак, которые начались с октября, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено, сообщили в правительстве 22 декабря. В стране стали вводить временные отключения света, они могут доходить до нескольких суток.