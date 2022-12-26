ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Запорожской области из-за дефицита электроэнергии остановились наиболее энергоемкие предприятия – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Металлургические предприятия в Запорожской области "работают нормально", отметил Старух
Металлургические предприятия в Запорожской области "работают нормально", отметил Старух
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Предприятия в Запорожской области работают на половину мощности из-за логистических проблем, а также дефицита электроэнергии.

Об этом 26 декабря на брифинге сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух. Видеозапись брифинга с участием Старуха опубликована в его Telegram.

"[В Запорожской области] наиболее энергоемкие предприятия остановились, потому что не хватает количества электроэнергии…  Несмотря на это, в целом запорожские предприятия работают, хотя бы на половину мощности... По показателям экономического развития мы на третьем месте в Украине (по объему экспортируемой продукции)", – сказал Старух.

В то же время, как отметил глава ОВА, "ситуация сложная", поскольку некоторые предприятия, такие, например, как трансформаторный завод, – давно стоят.

По словам Старуха, металлургические предприятия в регионе "работают нормально" – "обеспечивают поступления в бюджет" и выплачивают зарплату своим сотрудникам.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона. Так, за последнюю неделю оккупанты 590 раз обстреляли территорию Запорожской области, разрушив около 150 объектов, в том числе объекты энергетической инфраструктуры, рассказали в ОВА 26 декабря.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за массированных российских атак, которые начались с октября, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено, сообщили в правительстве 22 декабря. В стране стали вводить временные отключения света, они могут доходить до нескольких суток. 

Теги: Россия, Украина, экономика, бюджет, дефицит, экспорт, Запорожская область, электроэнергия, металлургия, Запорожская ОГА, обстрелы, инфраструктура, брифинг, энергосистема, Александр Старух
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку
"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку
Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну
Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину
Невестка Ющенко показала шпагат через пять месяцев после родов
Невестка Ющенко показала шпагат через пять месяцев после родов
  Украинские программисты вместе с белорусскими коллегами, покинувшими страну, создали игру, в которой можно ликвидировать Путина и Лукашенко
  Украинские программисты вместе с белорусскими коллегами, покинувшими страну, создали игру, в которой можно ликвидировать Путина и Лукашенко
"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов
"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов
"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам
"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам
"Упражняется в юморе с собакой". Пес Патрон публично пошутил над Ермаком. Глава ОП отреагировал
"Упражняется в юморе с собакой". Пес Патрон публично пошутил над Ермаком. Глава ОП отреагировал
"Сексуальная девушка". Рианна снялась в облегающем мини-платье. Фото
"Сексуальная девушка". Рианна снялась в облегающем мини-платье. Фото
"Это настоящая эротика, симфония и наслаждение". Клопотенко рассказал, как правильно запечь сало
"Это настоящая эротика, симфония и наслаждение". Клопотенко рассказал, как правильно запечь сало
Вайкуле, которая отказалась от гастролей в России, записала поздравление для поклонников на латышском языке. В РФ взбесились
Вайкуле, которая отказалась от гастролей в России, записала поздравление для поклонников на латышском языке. В РФ взбесились
"Машка Захарова?", "Параноидальная шизофрения". Гордон показал россиянку, "рассказавшую", кто напал на Украину
"Машка Захарова?", "Параноидальная шизофрения". Гордон показал россиянку, "рассказавшую", кто напал на Украину
"Вы прекрасны", "Платье нравится". Лопес восхитила сеть новым образом
"Вы прекрасны", "Платье нравится". Лопес восхитила сеть новым образом
"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха
"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха
"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле
"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле
Путин в розыске, Зеленский в обнимку с Джонсоном, Трамп на горящем балконе. Журнал The Week поместил на свои обложки карикатуры
Путин в розыске, Зеленский в обнимку с Джонсоном, Трамп на горящем балконе. Журнал The Week поместил на свои обложки карикатуры
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (743079)
2
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (90872)
3
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (70547)
4
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала (41731)
5
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (37942)
6
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (25163)
7
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (19365)
8
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (18103)
 
 
 
 