Российские войска за неделю почти 600 раз обстреляли территорию Запорожской области – ОВА

Об этом 26 декабря на брифинге сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух. Видеозапись брифинга с участием Старуха опубликована в его Telegram.

"За последнюю неделю Запорожскую область обстреливали 590 раз, из них 51 – за последние сутки (16 общин). Разрушены около 150 объектов, в том числе школа и объекты энергетической инфраструктуры", – сказал руководитель ОВА.

По словам Старуха, определенные объекты "были восстановлены безотлагательно", а некоторые "требуют длительного времени на восстановление".

Так, для строительства нового трансформатора потребуется от четырех до шести месяцев даже при наличии средств, отметил глава Запорожской ОВА.

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