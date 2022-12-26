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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска за неделю почти 600 раз обстреляли территорию Запорожской области – ОВА

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За последние сутки оккупанты 51 раз обстреляли территорию Запорожской области, отметил Старух 26 декабря
За последние сутки оккупанты 51 раз обстреляли территорию Запорожской области, отметил Старух 26 декабря
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска за последнюю неделю 590 раз обстреляли территорию Запорожской области.

Об этом 26 декабря на брифинге сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух. Видеозапись брифинга с участием Старуха опубликована в его Telegram.

"За последнюю неделю Запорожскую область обстреливали 590 раз, из них 51 – за последние сутки (16 общин). Разрушены около 150 объектов, в том числе школа и объекты энергетической инфраструктуры", – сказал руководитель ОВА.

По словам Старуха, определенные объекты "были восстановлены безотлагательно", а некоторые "требуют длительного времени на восстановление".

Так, для строительства нового трансформатора потребуется от четырех до шести месяцев даже при наличии средств, отметил глава Запорожской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, брифинг, Александр Старух, школа, восстановление
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