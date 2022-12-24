В Запорожской области вследствие российских обстрелов погибла женщина – полиция

"От вооруженной агрессии оккупантов страдает мирное население региона. Вчера в одном из населенных пунктов Пологовского района обнаружили тело 40-летней женщины, которая погибла от полученных осколочных ранений во время артобстрела, произошедшего накануне", – сообщили в полиции.

23 декабря в полицию поступило поступило 22 сообщения о разрушениях в результате вражеских обстрелов.

"Военные России атаковали Запорожскую область из артиллерии, РСЗО и ракетных установок. Пострадали Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Ольговское, Чаривне, Белогорье, Малиновка, Малая Токмачка, Лежино, Малые Щербаки, Каменское, Степовое", – говорится в сообщении.

Также в ночь на 24 декабря оккупанты обстреляли Лежино Запорожского района ракетами С-300.

"Ракеты попали в здание местного учебно-воспитательного комплекса и разрушили его до основания. В близлежащих домах взрывной волной выбило окна, повредило фасады и крыши, ограждения", – сообщили в полиции.

Кроме этого, обстрелам подверглось историческое здание в районном центре Гуляйпольской общины. Осколками снарядов повреждены фасады и крыша помещения.

По всем фактам военных преступлений открыты уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.