23 декабря в результате обстрелов РФ в Украине погибло девять гражданских – ОП

Согласно данным областных военных администраций, больше всего вчера от атак пострадала Херсонская область (пятеро погибших, 17 раненых).
Еще два человека погибли, пятеро получили ранения в Донецкой области, по одному погибшему вчера в Харьковской и Запорожской областях.
Кроме того, 24 декабря погибшие и раненые есть в результате обстрелов Херсона и Харьковской области.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.