23 декабря в результате обстрелов РФ в Украине погибло девять гражданских – ОП

Больше всего вчера от атак РФ пострадала Херсонская область Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Согласно данным областных военных администраций, больше всего вчера от атак пострадала Херсонская область (пятеро погибших, 17 раненых).

Еще два человека погибли, пятеро получили ранения в Донецкой области, по одному погибшему вчера в Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, 24 декабря погибшие и раненые есть в результате обстрелов Херсона и Харьковской области.