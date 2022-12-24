Россияне с утра обстреляли из минометов Харьковскую область, погиб пожилой мужчина, ранена женщина

Оккупанты попали прямо в частное домовладение в селе Подолы.
"К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение. Женщину доставили в больницу и оказывают необходимую помощь", – написал Синегубов.
В течение предыдущих суток, 23 декабря, россияне также обстреливали города и села в Харьковской области, но пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.