Россияне с утра обстреляли из минометов Харьковскую область, погиб пожилой мужчина, ранена женщина

Оккупанты попали прямо в частное домовладение в селе Подолы.

"К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение. Женщину доставили в больницу и оказывают необходимую помощь", – написал Синегубов.

В течение предыдущих суток, 23 декабря, россияне также обстреливали города и села в Харьковской области, но пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.