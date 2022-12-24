Россияне обстреляли города и села в Харьковской области близ границы и линии фронта – ОВА

Синегубов рассказал о ситуации в регионе этим утром Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Сегодня исполняется ровно 10 месяцев после начала полномасштабного российского вторжения. Все эти 10 месяцев Харьковщина героически противостоит оккупантам, ежедневно уничтожая живую силу и технику врага", – отметил Синегубов.

Он сообщил, что в минувшие сутки российские оккупационные войска продолжали обстреливать гражданское население городов и сел пограничных районов и населенных пунктов возле линии столкновения.

"Вчера около 18.00 в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района повреждения получили жилой дом, хозяйственные постройки и гаражи. Произошли пожары. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов. Кроме того, по его словам, в течение суток оккупанты обстреливали из артиллерии, танков и минометов районы Гурьева, Ветеринарного, Кудиевки, Гоптовки, Старицы, Огурцово, Волчанска, Амбарного, Новомлынска, Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крохмального. "Данных о раненых среди гражданских нет", – написал Синегубов.