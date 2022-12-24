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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли города и села в Харьковской области близ границы и линии фронта – ОВА

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Синегубов рассказал о ситуации в регионе этим утром
Синегубов рассказал о ситуации в регионе этим утром
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

За сутки в Харьковской области пострадавших от вражеских обстрелов среди мирных жителей не зафиксировано. Об этом сообщил в утренней сводке 24 декабря глава ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня исполняется ровно 10 месяцев после начала полномасштабного российского вторжения. Все эти 10 месяцев Харьковщина героически противостоит оккупантам, ежедневно уничтожая живую силу и технику врага", – отметил Синегубов.

Он сообщил, что в минувшие сутки российские оккупационные войска продолжали обстреливать гражданское население городов и сел пограничных районов и населенных пунктов возле линии столкновения.

"Вчера около 18.00 в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района повреждения получили жилой дом, хозяйственные постройки и гаражи. Произошли пожары. К счастью, без пострадавших",  написал Синегубов.

Кроме того, по его словам, в течение суток оккупанты обстреливали из артиллерии, танков и минометов районы Гурьева, Ветеринарного, Кудиевки, Гоптовки, Старицы, Огурцово, Волчанска, Амбарного, Новомлынска, Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крохмального.

"Данных о раненых среди гражданских нет",  написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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