Жителю Кочубеевки Харьковской области, ставшему "старостой" во время оккупации, заочно объявили о подозрении

Во время контрнаступления ВСУ подозреваемый сбежал на территорию РФ Фото: travels.in.ua

"Он расселял российских военнослужащих в дома жителей села. Кроме того, коллаборант организовывал выдачу гуманитарной помощи от государства-агрессора, создавая видимость "заботы" от российских властей", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, во время контрнаступления ВСУ мужчина сбежал на территорию РФ в сопровождении российских военных. Его планируют объявить в розыск.

Мужчине инкриминируют добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконном органе власти в оккупационной администрации государства-агрессора (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).