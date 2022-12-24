Жителю Кочубеевки Харьковской области, ставшему "старостой" во время оккупации, заочно объявили о подозрении

"Он расселял российских военнослужащих в дома жителей села. Кроме того, коллаборант организовывал выдачу гуманитарной помощи от государства-агрессора, создавая видимость "заботы" от российских властей", – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, во время контрнаступления ВСУ мужчина сбежал на территорию РФ в сопровождении российских военных. Его планируют объявить в розыск.
Мужчине инкриминируют добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконном органе власти в оккупационной администрации государства-агрессора (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.