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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты The New York Times идентифицировали более 20 солдат РФ, которые причастны к убийствам в Буче

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Российские войска преднамеренно убивали мирных жителей в рамках планомерной операции по "зачистке" пути к столице The New York Times
Российские войска преднамеренно убивали мирных жителей  в рамках планомерной операции по "зачистке" пути к столице – The New York Times
Фото: EPA

Американское издание The New York Times 22 декабря обнародовало новое расследование об убийствах мирных жителей в Буче Киевской области во время российской оккупации региона в марте 2022 года.

Журналисты провели в Буче несколько месяцев, общаясь с местными жителями и собирая фотографии и видео. В частности, ресследователи изучали события на улице Яблонской. 

Восьмимесячное визуальное расследование The New York Times пришло к выводу, что виновниками бойни на этой улице были российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова. Несмотря на то, что в Буче было много российских подразделений, на улице Яблонской виновником преступлений стал 234-й десантно-штурмовой полк российской армии, подчеркнули расследователи. 

В материале говорится, что убийства были "частью преднамеренных и систематических усилий по безжалостному обеспечению пути в столицу Киев". Солдаты допрашивали и казнили безоружных мужчин боеспособного возраста, а также убивали тех, кто невольно переходил им дорогу, сказано в статье. 

Жители Бучи рассказали журналистам, что, когда их допрашивали российские солдаты, у них часто отбирали телефоны. Расследователи обнаружили, что солдаты использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой в Россию, часто всего через несколько часов после того, как они были убиты. Так журналисты идентифицировали 20 десантников полка. 

Инфографика: The New York Times
Инфографика: The New York Times

Журналисты резюмировали, что российские войска преднамеренно убивали мирных жителей  в рамках планомерной операции по "зачистке" пути к столице.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.

Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилья, инфраструктуры и совершили массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Теги: Россия, Киев, убийство, оккупация, Киевская область, десантники, жертвы, расследование, Буча, преступление, войска
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