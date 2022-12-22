Журналисты The New York Times идентифицировали более 20 солдат РФ, которые причастны к убийствам в Буче

Журналисты провели в Буче несколько месяцев, общаясь с местными жителями и собирая фотографии и видео. В частности, ресследователи изучали события на улице Яблонской.
Восьмимесячное визуальное расследование The New York Times пришло к выводу, что виновниками бойни на этой улице были российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова. Несмотря на то, что в Буче было много российских подразделений, на улице Яблонской виновником преступлений стал 234-й десантно-штурмовой полк российской армии, подчеркнули расследователи.
В материале говорится, что убийства были "частью преднамеренных и систематических усилий по безжалостному обеспечению пути в столицу Киев". Солдаты допрашивали и казнили безоружных мужчин боеспособного возраста, а также убивали тех, кто невольно переходил им дорогу, сказано в статье.
Жители Бучи рассказали журналистам, что, когда их допрашивали российские солдаты, у них часто отбирали телефоны. Расследователи обнаружили, что солдаты использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой в Россию, часто всего через несколько часов после того, как они были убиты. Так журналисты идентифицировали 20 десантников полка.
Журналисты резюмировали, что российские войска преднамеренно убивали мирных жителей в рамках планомерной операции по "зачистке" пути к столице.
После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.
Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилья, инфраструктуры и совершили массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.