Журналисты The New York Times идентифицировали более 20 солдат РФ, которые причастны к убийствам в Буче

Журналисты провели в Буче несколько месяцев, общаясь с местными жителями и собирая фотографии и видео. В частности, ресследователи изучали события на улице Яблонской.

Восьмимесячное визуальное расследование The New York Times пришло к выводу, что виновниками бойни на этой улице были российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова. Несмотря на то, что в Буче было много российских подразделений, на улице Яблонской виновником преступлений стал 234-й десантно-штурмовой полк российской армии, подчеркнули расследователи.

В материале говорится, что убийства были "частью преднамеренных и систематических усилий по безжалостному обеспечению пути в столицу Киев". Солдаты допрашивали и казнили безоружных мужчин боеспособного возраста, а также убивали тех, кто невольно переходил им дорогу, сказано в статье.

Жители Бучи рассказали журналистам, что, когда их допрашивали российские солдаты, у них часто отбирали телефоны. Расследователи обнаружили, что солдаты использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой в Россию, часто всего через несколько часов после того, как они были убиты. Так журналисты идентифицировали 20 десантников полка.

Инфографика: The New York Times

Журналисты резюмировали, что российские войска преднамеренно убивали мирных жителей в рамках планомерной операции по "зачистке" пути к столице.