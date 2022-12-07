НБУ выпустил памятную медаль, посвященную побывавшим под оккупацией городам Киевской области

Памятная медаль посвящена стойкости, выдержке и героизму граждан городов, которые в феврале оказались под российской оккупацией, и почтению памяти погибших, отмечается в сообщении.
На аверсе медали находится стилизованная композиция, сформированная из карт городов Киевской области – Гостомеля, Бучи, Ирпеня, которые в сочетании напоминают форму сердца. Также там изображены вражеский десантник с простреленным парашютом, самолет "Мрія", зеркальная слеза и стилизованный цветок как символ возрождения жизни. Композицию аверса дополняют изображения, символизирующие раны как свидетельство физических и моральных страданий, причиненных украинцам оккупантами.
На реверсе медали на зеркальном фоне изображены девочка на качелях, у которой во время "полета" разрывается лента для волос, символизирующая прерванную жизнь, отпечатки грязных сапог врага, вторгшегося в мирную жизнь украинцев, птица как символ продления жизни, стилизованный город, лес и простреленная "река жизни".
После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.
Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилья, инфраструктуры и совершили массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.