НБУ выпустил памятную медаль, посвященную побывавшим под оккупацией городам Киевской области

Памятная медаль посвящена стойкости, выдержке и героизму граждан городов, которые в феврале оказались под российской оккупацией, и почтению памяти погибших, отмечается в сообщении.

На аверсе медали находится стилизованная композиция, сформированная из карт городов Киевской области – Гостомеля, Бучи, Ирпеня, которые в сочетании напоминают форму сердца. Также там изображены вражеский десантник с простреленным парашютом, самолет "Мрія", зеркальная слеза и стилизованный цветок как символ возрождения жизни. Композицию аверса дополняют изображения, символизирующие раны как свидетельство физических и моральных страданий, причиненных украинцам оккупантами.

На реверсе медали на зеркальном фоне изображены девочка на качелях, у которой во время "полета" разрывается лента для волос, символизирующая прерванную жизнь, отпечатки грязных сапог врага, вторгшегося в мирную жизнь украинцев, птица как символ продления жизни, стилизованный город, лес и простреленная "река жизни".

Фото: bank.gov.ua