В Украине выпустили монету к 300-летию Сковороды, на ней мир пытается "поймать" философа

"Основная композиция аверса – символический стилизованный фонтан, являющийся аллегорией Бога, наполняющий водой различные сосуды, метафоры человека и человеческой души. С одной стороны, они все разного размера, следовательно, не равны. С другой – все они наполнены, поэтому равны. Каждый сосуд имеет разный объем, но получает достаточно воды для своего наполнения", – говорится в описании монеты.

Как пояснили в НБУ, это пластическое воплощение рисунка Сковороды "Неравное всем равенство...". Над фонтаном изображены "райские деревья", формирующие сад божественных песен, вокруг которых расположены строки из одноименного сборника.

На реверсе монеты изображена композиция с юношей, играющим на сопилке под вишневым деревцем. Вокруг него – символические фигуры, пытающиеся схватить философа. Рядом слова Сковороды: "Мир ловил меня, но не поймал".

Монета сделана из серебра с локальной позолотой, ее номинал – 20 грн. Художники – Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Фото: bank.gov.ua

Это не первая монета в честь Сковороды, выпущенная в Украине. Так, в 1996 году была введена в оборот посвященная философу монета в серии "Выдающиеся личности Украины" номиналом в 1 млн карбованцев, ее страница есть на сайте Ассоциации нумизматов и коллекционеров Украины. На аверсе монеты – изображение герба Украины в обрамлении ветками калины. На реверсе – портрет Сковороды и отпечаток его личной печати.

Также Сковорода изображен на находящейся в обороте купюре номиналом в 500 грн.