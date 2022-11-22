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В Украине выпустили монету к 300-летию Сковороды, на ней мир пытается "поймать" философа

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В 2022 году отмечают 300-летие со дня рождения Сковороды
В 2022 году отмечают 300-летие со дня рождения Сковороды
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины 22 ноября к 300-летию со дня рождения философа Григория Сковороды ввел в обращение монету "Сад божественных песен". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Основная композиция аверса – символический стилизованный фонтан, являющийся аллегорией Бога, наполняющий водой различные сосуды, метафоры человека и человеческой души. С одной стороны, они все разного размера, следовательно, не равны. С другой – все они наполнены, поэтому равны. Каждый сосуд имеет разный объем, но получает достаточно воды для своего наполнения", – говорится в описании монеты.

Как пояснили в НБУ, это пластическое воплощение рисунка Сковороды "Неравное всем равенство...". Над фонтаном изображены "райские деревья", формирующие сад божественных песен, вокруг которых расположены строки из одноименного сборника.

На реверсе монеты изображена композиция с юношей, играющим на сопилке под вишневым деревцем. Вокруг него – символические фигуры, пытающиеся схватить философа. Рядом слова Сковороды: "Мир ловил меня, но не поймал".

Монета сделана из серебра с локальной позолотой, ее номинал – 20 грн. Художники – Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

Это не первая монета в честь Сковороды, выпущенная в Украине. Так, в 1996 году была введена в оборот посвященная философу монета в серии "Выдающиеся личности Украины" номиналом в 1 млн карбованцев, ее страница есть на сайте Ассоциации нумизматов и коллекционеров Украины. На аверсе монеты – изображение герба Украины в обрамлении ветками калины. На реверсе – портрет Сковороды и отпечаток его личной печати.

Также Сковорода изображен на находящейся в обороте купюре номиналом в 500 грн.

Контекст:

Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.

В ночь на 7 мая 2022 года музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области был поражен прямым ракетным ударом, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место. Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.

Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково".

Ночью 6 июля оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова и, в частности, разбомбили главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды. Погиб сторож вуза, пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет в главном корпусе, взрывной волной задеты и другие корпуса.

Поначалу считали, что разрушен и памятник Сковороде авторства скульптора Сейфаддина Гурбанова. Но позднее памятник нашли под завалами. Скульптуру увезли в более безопасное место.

Удар по университету прокомментировал поэт Сергей Жадан, который там учился и работал. По его мнению, то, что оккупанты бьют по местам, связанным со Сковородой, закономерно. "Сковорода – патрон Харькова, но вместе с тем – символ украинскости города. А россияне пришли сюда именно затем, чтобы истребить все, что с Украиной связано. Вот они его и ловят. Но все равно не поймают", – написал он.

Теги: НБУ, деньги, Нацбанк, монеты, монета, Григорий Сковорода
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