Зеленский о российском ударе по университету имени Сковороды: Как бы оккупанты ни пытались, им нас не поймать

Зеленский: Только враг цивилизованности и человечности может бить ракетами по университету Фото: president.gov.ua

Президент подчеркнул, что эта атака "с точностью до 100% характеризует российское вторжение".

"Если давать определение тому, что такое варварство, этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может делать такие вещи – бить ракетами по университету, педагогическому университету", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что этим ракетным ударом поврежден уже второй объект, посвященный философу Григорию Сковороде, – памятник, который находился на площади перед университетом.

"Его завалило обломками, но все же памятник не разбит. А вот музей Сковороды, расположенный в Харьковской области, еще в мае сгорел после российского обстрела. Впрочем, перефразируя самые известные слова Сковороды, как бы оккупанты ни пытались, им нас не поймать. Мы обязательно выстоим. И все восстановим", – пообещал Зеленский.

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