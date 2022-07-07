Зеленский о российском ударе по университету имени Сковороды: Как бы оккупанты ни пытались, им нас не поймать

Президент подчеркнул, что эта атака "с точностью до 100% характеризует российское вторжение".
"Если давать определение тому, что такое варварство, этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может делать такие вещи – бить ракетами по университету, педагогическому университету", – сказал Зеленский.
Он напомнил, что этим ракетным ударом поврежден уже второй объект, посвященный философу Григорию Сковороде, – памятник, который находился на площади перед университетом.
"Его завалило обломками, но все же памятник не разбит. А вот музей Сковороды, расположенный в Харьковской области, еще в мае сгорел после российского обстрела. Впрочем, перефразируя самые известные слова Сковороды, как бы оккупанты ни пытались, им нас не поймать. Мы обязательно выстоим. И все восстановим", – пообещал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ночью 6 июля оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова, и в частности разбомбили главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды. Погиб сторож вуза, пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет в главном корпусе, взрывной волной задеты и другие корпуса.
Поначалу считали, что разрушен и памятник философу Григорию Сковороде авторства скульптора Сейфаддина Гурбанова. Но позднее памятник нашли под завалами. Скульптуру увезли в более безопасное место.
Удар по университету прокомментировал и поэт Сергей Жадан, который там учился и работал. По его мнению, то, что оккупанты бьют по местам, связанным со Сковородой, закономерно. "Сковорода – патрон Харькова, но вместе с тем – символ украинскости города. А россияне пришли сюда именно затем, чтобы истребить все, что с Украиной связано. Вот они его и ловят. Но все равно не поймают", – написал он.