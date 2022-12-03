Нацбанк Украины перечислил на нужды военных более 21,7 млрд грн

"На 1 декабря 2022 года остаток средств на спецсчете, который национальный банк открыл для поддержки сил обороны, составляет более 732 млн грн. [...] В целом национальный банк уже перечислил на нужды обороны более 21,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что в ноябре на спецсчет поступило более 663 млн грн, а на на счета ведомств сил обороны перевели более 445,4 млн грн.

Регулятор объяснил, сколько средств перечислили разным силовым ведомствам:

Национальной гвардии – 990 млн грн;

Национальной полиции Украины – 1,650 млрд грн;

Министерству обороны – более 14,4 млрд грн;

Государственной пограничной службе – 980,2 млн грн;

Государственной службе специальной связи и защиты информации – более 3,6 млрд грн;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 18,3 млн грн;

Совету национальной безопасности и обороны – 40,5 млн грн

Государственной специальной службе транспорта – 67 млн грн.

"Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", – подчеркнули в Нацбанке Украины.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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