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Нацбанк Украины перечислил на нужды военных более 21,7 млрд грн

Спецсчет был открыт 24 февраля
Спецсчет был открыт 24 февраля
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил на нужды армии со специального счета более 21,7 млрд грн. Об этом 2 декабря проинформировала пресс-служба регулятора.

"На 1 декабря 2022 года остаток средств на спецсчете, который национальный банк открыл для поддержки сил обороны, составляет более 732 млн грн. [...] В целом национальный банк уже перечислил на нужды обороны более 21,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что в ноябре на спецсчет поступило более 663 млн грн, а на на счета ведомств сил обороны перевели более 445,4 млн грн.

Регулятор объяснил, сколько средств перечислили разным силовым ведомствам:

  • Национальной гвардии – 990 млн грн;
  • Национальной полиции Украины – 1,650 млрд грн;
  • Министерству обороны – более 14,4 млрд грн;
  • Государственной пограничной службе – 980,2 млн грн;
  • Государственной службе специальной связи и защиты информации – более 3,6 млрд грн;
  • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 18,3 млн грн;
  • Совету национальной безопасности и обороны – 40,5 млн грн
  • Государственной специальной службе транспорта – 67 млн грн.

"Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", – подчеркнули в Нацбанке Украины.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отмечали в пресс-службе регулятора.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: валюта, НБУ, война, военные, оборона, вторжение, деньги, Нацбанк, ВСУ, война России против Украины
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