Нацбанк Украины перечислил на нужды военных более 21,7 млрд грн

"На 1 декабря 2022 года остаток средств на спецсчете, который национальный банк открыл для поддержки сил обороны, составляет более 732 млн грн. [...] В целом национальный банк уже перечислил на нужды обороны более 21,7 млрд грн", – говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что в ноябре на спецсчет поступило более 663 млн грн, а на на счета ведомств сил обороны перевели более 445,4 млн грн.
Регулятор объяснил, сколько средств перечислили разным силовым ведомствам:
"Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", – подчеркнули в Нацбанке Украины.
Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.
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24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.
"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отмечали в пресс-службе регулятора.