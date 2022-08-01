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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацбанк Украины перечислил на нужды военных почти 18 млрд грн

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Спецсчет был открыт 24 февраля
Спецсчет был открыт 24 февраля
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил на нужды армии со специального счета более 17,9 млрд грн. Об этом проинформировала пресс-служба регулятора 1 августа.

"На 1 августа 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет 2,48 млрд грн. За прошлую неделю на спецсчет поступило более 139 млн грн. [...] В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 17,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, сколько средств перечислили разным силовым ведомствам:

  • Национальной гвардии – 950 млн грн;
  • Национальной полиции Украины – 1,650 млрд грн;
  • Министерству обороны – более 13,4 млрд грн;
  • Государственной пограничной службе – 980,2 млн грн;
  • Государственной службе специальной связи и защиты информации – более 912 млн грн;
  • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 18,3 млн грн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 20 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 7,1 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьбы, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", – рассказали в Нацбанке.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отмечали в пресс-службе регулятора.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: валюта, НБУ, доллар, ГСЧС, война, полиция, военные, Национальная гвардия, вторжение, деньги, финансовая помощь, Нацбанк, ВСУ, война России против Украины
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