Нацбанк Украины перечислил на нужды военных почти 18 млрд грн

"На 1 августа 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет 2,48 млрд грн. За прошлую неделю на спецсчет поступило более 139 млн грн. [...] В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 17,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, сколько средств перечислили разным силовым ведомствам:

Национальной гвардии – 950 млн грн;

Национальной полиции Украины – 1,650 млрд грн;

Министерству обороны – более 13,4 млрд грн;

Государственной пограничной службе – 980,2 млн грн;

Государственной службе специальной связи и защиты информации – более 912 млн грн;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 18,3 млн грн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 20 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 7,1 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьбы, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", – рассказали в Нацбанке.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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