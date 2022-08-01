Нацбанк Украины перечислил на нужды военных почти 18 млрд грн

"На 1 августа 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет 2,48 млрд грн. За прошлую неделю на спецсчет поступило более 139 млн грн. [...] В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 17,9 млрд грн", – говорится в сообщении.
В НБУ объяснили, сколько средств перечислили разным силовым ведомствам:
"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 20 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 7,1 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьбы, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", – рассказали в Нацбанке.
Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.
"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отмечали в пресс-службе регулятора.