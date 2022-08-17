В оккупированном Херсоне супружеская пара перечислила пенсию россиян на нужды ВСУ – замглавы облсовета

Об этом 15 августа в Telegram сообщил первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский со ссылкой на журналистку из Херсона.

"Некоторое время назад почтальон принес им "пенсии" от оккупантов, хотя они никуда не обращались по этому поводу и свои данные никому не предоставляли. Принесли на двоих за два месяца – 40 тыс. руб. (около 23.7 тыс. грн по курсу НБУ). Супруги недолго думали, как именно использовать эти деньги. Несмотря на все сложности жизни в оккупированном Херсоне, они смогли обменять рубли на гривну и положить на свой банковский счет (на сегодняшний день такие действия уже очень трудно сделать), а затем перевели полученную сумму на ВСУ", – написал Соболевский.

Он пообещал назвать имена преданных своему государству людей после деоккупации.

"Знаете, благодаря таким людям Херсон и есть город-герой. На таких патриотах держится Херсон", – резюмировал Соболевский.