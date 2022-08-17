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В оккупированном Херсоне супружеская пара перечислила пенсию россиян на нужды ВСУ – замглавы облсовета

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Соболевский пообещал назвать имена преданных Украине пенсионеров после деоккупации
Соболевский пообещал назвать имена преданных Украине пенсионеров после деоккупации
Фото: suspilne.media (иллюстративное)

Супружеская пара во временно захваченном РФ Херсоне перевела пенсию, полученную от оккупантов, на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом 15 августа в Telegram сообщил первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский со ссылкой на журналистку из Херсона.  

"Некоторое время назад почтальон принес им "пенсии" от оккупантов, хотя они никуда не обращались по этому поводу и свои данные никому не предоставляли. Принесли на двоих за два месяца – 40 тыс. руб. (около 23.7 тыс. грн по курсу НБУ). Супруги недолго думали, как именно использовать эти деньги. Несмотря на все сложности жизни в оккупированном Херсоне, они смогли обменять рубли на гривну и положить на свой банковский счет (на сегодняшний день такие действия уже очень трудно сделать), а затем перевели полученную сумму на ВСУ", – написал Соболевский.

Он пообещал назвать имена преданных своему государству людей после деоккупации.

"Знаете, благодаря таким людям Херсон и есть город-герой. На таких патриотах держится Херсон", – резюмировал Соболевский.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

22 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе и уже начали раздавать "помощь" пенсионерам в рублях. Позже о введении рубля в украинском регионе с мая сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Теги: Россия, Украина, Херсон, гривна, пенсии, Херсонская область, деньги, ВСУ, пенсионеры, облсовет, пенсия, деоккупация, Юрий Соболевский
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