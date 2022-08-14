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Оккупанты в Херсоне хотят платить медикам зарплату в рублях, требуют написать заявление – ГУР Минобороны

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В случае отказа получать зарплату в рублях медикам дают временное разрешение на работу, отметили в украинской разведке
В случае отказа получать зарплату в рублях медикам дают временное разрешение на работу, отметили в украинской разведке
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты во временно захваченном Херсоне требуют от медиков написать заявление о согласии получать заработную плату в рублях.

Об этом 14 августа в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по написанию заявлений о согласии работать под эгидой "новой власти", – говорится в сообщении. – Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях".

Отмечается, что в случае отказа медикам дают временное разрешение на работу, но предупреждают, что могут уволить в любой момент.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0PL1bNDghhMqQ1nQ6TmimZKxxBNbccvGeKR3K5BhxmyGYVzw8JdVK6H7fDgsv5F27l

О попытках российских оккупантов вводить рубли на подконтрольных им территориях Украины сообщалось еще в марте.

22 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе и уже начали раздавать "помощь" пенсионерам в рублях. Позже о введении рубля в украинском регионе с мая сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

В июне советник городского головы Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном городе оккупанты начали выплачивать пенсии в рублях.

Рубли оккупанты планировали ввести и в Мелитополе Запорожской области.

Выдача паспортов, переход на расчеты в рублях и другие принудительные меры России на оккупированных территориях наносят Украине больше вреда, чем угроза так называемых референдумов, говорится в оперативном отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 12 августа.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА рассказали 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил днем, что весь руководящий состав российских войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.

Теги: Россия, Украина, Херсон, зарплата, захват, оккупация, угрозы, медики, работа, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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