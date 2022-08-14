Оккупанты в Херсоне хотят платить медикам зарплату в рублях, требуют написать заявление – ГУР Минобороны

В случае отказа получать зарплату в рублях медикам дают временное разрешение на работу, отметили в украинской разведке Фото: depositphotos.com

Об этом 14 августа в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по написанию заявлений о согласии работать под эгидой "новой власти", – говорится в сообщении. – Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях".

Отмечается, что в случае отказа медикам дают временное разрешение на работу, но предупреждают, что могут уволить в любой момент.

О попытках российских оккупантов вводить рубли на подконтрольных им территориях Украины сообщалось еще в марте.

22 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе и уже начали раздавать "помощь" пенсионерам в рублях. Позже о введении рубля в украинском регионе с мая сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

В июне советник городского головы Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном городе оккупанты начали выплачивать пенсии в рублях.

Рубли оккупанты планировали ввести и в Мелитополе Запорожской области.

Выдача паспортов, переход на расчеты в рублях и другие принудительные меры России на оккупированных территориях наносят Украине больше вреда, чем угроза так называемых референдумов, говорится в оперативном отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 12 августа.