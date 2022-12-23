При взрыве в Мелитополе пострадал полицейский-коллаборант, ему оторвало ногу – мэр

По информации Федорова, бывший сотрудник внутренней безопасности Нацполиции Андрей Блавацкий "решил построить яркую карьеру" и после оккупации Мелитополя получил от захватчиков место "начальника линейного отдела милиции".

"Сегодня карьерный взлет предателя также ярко закончился. По предварительным данным, взрывом ему оторвало ногу и сейчас стоит вопрос, останется ли другая", – заявил мэр.

По данным издания "РИА Мелитополь", взрыв в Мелитополе прогремел сегодня в 11.07 в районе остановки Парковая. Взорвался белый Renault Duster. Издание пишет, что от взрыва пострадали два человека. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Федоров опубликовал фото взорванной машины.