При взрыве в Мелитополе пострадал полицейский-коллаборант, ему оторвало ногу – мэр

По информации Федорова, бывший сотрудник внутренней безопасности Нацполиции Андрей Блавацкий "решил построить яркую карьеру" и после оккупации Мелитополя получил от захватчиков место "начальника линейного отдела милиции".
"Сегодня карьерный взлет предателя также ярко закончился. По предварительным данным, взрывом ему оторвало ногу и сейчас стоит вопрос, останется ли другая", – заявил мэр.
По данным издания "РИА Мелитополь", взрыв в Мелитополе прогремел сегодня в 11.07 в районе остановки Парковая. Взорвался белый Renault Duster. Издание пишет, что от взрыва пострадали два человека. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Федоров опубликовал фото взорванной машины.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.