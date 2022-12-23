Мэр Мелитополя сообщил о взрыве автомобиля в центре города

"По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется!" – написал он.
Местное издание "РИА Мелитополь" пишет, что взрыв прогремел в 11.07 в районе остановки Парковая. Взорвался белый Renault Duster.
Место взрыва оцепили сотрудники оккупационной полиции, туда с сиреной поехали пожарные и "скорые".
По информации издания, вчера, 22 декабря, возле отделения оккупационной полиции, занявшей помещение госохраны, был также найден автомобиль со взрывчаткой. На месте работали взрывотехники.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.