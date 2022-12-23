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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя сообщил о взрыве автомобиля в центре города

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По данным Федорова, взорванной машиной пользовались оккупанты
По данным Федорова, взорванной машиной пользовались оккупанты
Фото: ria-m.tv

В центре оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался громкий взрыв. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется!" – написал он.

Местное издание "РИА Мелитополь" пишет, что взрыв прогремел в 11.07 в районе остановки Парковая. Взорвался белый Renault Duster. 

Место взрыва оцепили сотрудники оккупационной полиции, туда с сиреной поехали пожарные и "скорые".

По информации издания, вчера, 22 декабря, возле отделения оккупационной полиции, занявшей помещение госохраны, был также найден автомобиль со взрывчаткой. На месте работали взрывотехники.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: взрыв, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, автомобиль, Иван Федоров, война рос
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