Мэр Мелитополя сообщил о взрыве автомобиля в центре города

"По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется!" – написал он.

Местное издание "РИА Мелитополь" пишет, что взрыв прогремел в 11.07 в районе остановки Парковая. Взорвался белый Renault Duster.

Место взрыва оцепили сотрудники оккупационной полиции, туда с сиреной поехали пожарные и "скорые".

По информации издания, вчера, 22 декабря, возле отделения оккупационной полиции, занявшей помещение госохраны, был также найден автомобиль со взрывчаткой. На месте работали взрывотехники.