"Я предупреждал". Данилов заявил, что "бавовни" в России с каждым днем будет больше

"А почему вы удивляетесь? Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать и она будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия", – сказал Данилов, комментируя взрывы в РФ, в частности – пожар на газопроводе в Чувашии, произошедший 20 декабря.

Он заявил, что РФ "надо вежливо обращаться по отношению к цивилизованному обществу" тогда "все будет хорошо".

"А если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, но и многое в других городах, и так, что как говорится, мало им не будет точно", – добавил он.