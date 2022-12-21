ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я предупреждал". Данилов заявил, что "бавовни" в России с каждым днем будет больше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать
Данилов: Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что случаи взрывов и пожаров на объектах инфраструктуры в России продолжат происходить. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона 20 декабря, запись комментария обнародовали на Facebook-странице СНБО.

"А почему вы удивляетесь? Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать и она будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия", – сказал Данилов, комментируя взрывы в РФ, в частности – пожар на газопроводе в Чувашии, произошедший 20 декабря. 

Он заявил, что РФ "надо вежливо обращаться по отношению к цивилизованному обществу" тогда "все будет хорошо".

"А если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, но и многое в других городах, и так, что как говорится, мало им не будет точно", – добавил он. 

Контекст:

20 декабря в российской Чувашии произошли взрыв и пожар на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород". В результате инцидента погибли три человека

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, взрыв, СНБО, взрывы, инфраструктура, Чувашия, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Эти ноги сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото
Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
Kruть потребовала дисквалификации группы Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Kruть потребовала дисквалификации группы Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото
"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (105264)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (52470)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (37917)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (32776)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (24396)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (23612)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (19308)
8
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя (9573)
 
 
 
 