В России случился пожар на газопроводе. Видео

Отмечается, что инцидент произошел между селами Кюльхири и Калинино Вурнарского района Чувашии. Причина пока неизвестна. На видео видны большие языки пламени. Канал отмечает, что из-за взрыва и пожара были повреждены минимум один дом и автомобиль в деревне Ямбахтино.

Канал Baza сообщает, что вокруг огромного пламени так жарко, что жители не могут подойти к своим домам. О пострадавших людях пока не сообщают.

Канал Mash сообщает, что предварительно произошла утечка газа. Информации о пострадавших нет. На место выехали сотрудники МЧС. Также канал опубликовал видео с места событий.

Канал уточнил, что утечка газа произошла на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. По нему газ поставляют в Европу из Западной Сибири через Украину.