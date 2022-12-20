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В России случился пожар на газопроводе. Видео

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В России горит газопровод
В России горит газопровод
Скриншот: Mash / Telegram

В российской Чувашии 20 декабря бушует сильный пожар на газопроводе недалеко от Татарстана. Видео опубликовал Telegram-канал "В Татарстане поймут".

Отмечается, что инцидент произошел между селами Кюльхири и Калинино Вурнарского района Чувашии. Причина пока неизвестна. На видео видны большие языки пламени. Канал отмечает, что из-за взрыва и пожара были повреждены минимум один дом и автомобиль в деревне Ямбахтино.

Канал Baza сообщает, что вокруг огромного пламени так жарко, что жители не могут подойти к своим домам. О пострадавших людях пока не сообщают. 

Канал Mash сообщает, что предварительно произошла утечка газа. Информации о пострадавших нет. На место выехали сотрудники МЧС. Также канал опубликовал видео с места событий.

Канал уточнил, что утечка газа произошла на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. По нему газ поставляют в Европу из Западной Сибири через Украину.

Теги: Россия, пожар, Татарстан, газопровод, происшествия, Чувашия
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