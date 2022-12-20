В Белгородской области прогремели взрывы, власти заявили об обстреле. Видео

В Шебекино после взрывов начался пожар Фото: ШÖ Шебекино / Telegram

"Идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу", – написал он.

По данным Гладкова, в городе нарушено электроснабжение, без света остается треть жителей. Он также заявил о попадании снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место.

Местный Telegram-канал "Жесть Шебекино" опубликовал видео, на котором виден сильный пожар.

Канал "Шебекино правда" опубликовал фото от очевидца, на котором виден столб дыма.

Также видео и фото с места событий опубликовал канал "ШО Шебекино".

Жителям приходят смс-сообщения от экстренных служб с указанием спуститься в укрытия.