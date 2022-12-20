ГОРДОН
 
 
МИР

В Белгородской области прогремели взрывы, власти заявили об обстреле. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Шебекино после взрывов начался пожар
В Шебекино после взрывов начался пожар
Фото: ШÖ Шебекино / Telegram

В российском городе Шебекино Белгородской области 20 декабря были слышны взрывы и начался пожар. Есть пострадавший, написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

"Идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу", – написал он.

По данным Гладкова, в городе нарушено электроснабжение, без света остается треть жителей. Он также заявил о попадании снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место.

Местный Telegram-канал "Жесть Шебекино" опубликовал видео, на котором виден сильный пожар.

Канал "Шебекино правда" опубликовал фото от очевидца, на котором виден столб дыма.

Также видео и фото с места событий опубликовал канал "ШО Шебекино".

Жителям приходят смс-сообщения от экстренных служб с указанием спуститься в укрытия.

Контекст:

Белгородская область РФ граничит с Украиной. После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки своих оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Теги: Россия, пожар, Белгородская область, обстрелы, пострадавшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото
"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото
Цибульская: За что я живу? Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, может работать. Конечно, не так, как раньше, но может
Цибульская: За что я живу? Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, может работать. Конечно, не так, как раньше, но может
Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото
"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото
"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram
"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram
"Голубые глаза, как море", "Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии сделала селфи в последнюю рабочую неделю
"Голубые глаза, как море", "Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии сделала селфи в последнюю рабочую неделю
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (82978)
2
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (31164)
3
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (26314)
4
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (25395)
5
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (24891)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (18635)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (14108)
8
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (13108)
 
 
 
 