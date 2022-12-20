В Белгородской области прогремели взрывы, власти заявили об обстреле. Видео

"Идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу", – написал он.
По данным Гладкова, в городе нарушено электроснабжение, без света остается треть жителей. Он также заявил о попадании снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место.
Местный Telegram-канал "Жесть Шебекино" опубликовал видео, на котором виден сильный пожар.
Канал "Шебекино правда" опубликовал фото от очевидца, на котором виден столб дыма.
Также видео и фото с места событий опубликовал канал "ШО Шебекино".
Жителям приходят смс-сообщения от экстренных служб с указанием спуститься в укрытия.
Белгородская область РФ граничит с Украиной. После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки своих оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.
С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.