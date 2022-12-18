В России горит нефтегазоконденсатное месторождение. Видео

Пожар произошел в Усть-Кутском районе на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Пожару присвоили третий номер сложности.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек. Кобзев опубликовал видео пожара.

Telegram-канал Babr Mash сообщает, что пожар на Марковском месторождении начался из-за утечки и взрыва газа — оборудование было неисправно. Вахтовиков из ближайших поселков эвакуировали в город. По данным канала, пострадавших пятеро, их доставят в верхнемарковскую больницу. Осложняет работу медиков и пожарных удаленность месторождения – до него 50 километров от станции скорой помощи.

По словам очевидцев, перед началом пожара было слышно три сильных взрыва, сообщает канал.