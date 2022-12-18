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В России горит нефтегазоконденсатное месторождение. Видео

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В России случился сильный пожар
В России случился сильный пожар
Фото: pixabay.com

В Иркутской области России вспыхнула установка на нефтегазоконденсатном месторождении. Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram 18 декабря.

Пожар произошел в Усть-Кутском районе на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Пожару присвоили третий номер сложности.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек. Кобзев опубликовал видео пожара.

Telegram-канал Babr Mash сообщает, что пожар на Марковском месторождении начался из-за утечки и взрыва газа — оборудование было неисправно. Вахтовиков из ближайших поселков эвакуировали в город. По данным канала, пострадавших пятеро, их доставят в верхнемарковскую больницу. Осложняет работу медиков и пожарных удаленность месторождения –  до него 50 километров от станции скорой помощи.

По словам очевидцев, перед началом пожара было слышно три сильных взрыва, сообщает канал.

Теги: Россия, пожар, происшествия, взрывы, Иркутская область
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