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В российском Ангарске загорелся нефтезавод: минимум двое погибших и пятеро пострадавших

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Сейсмологи считают, что зафиксировали взрыв в районе Ангарского НПЗ. МЧС официально о взрыве не сообщало
Сейсмологи считают, что зафиксировали взрыв в районе Ангарского НПЗ. МЧС официально о взрыве не сообщало
Скриншот: angarsk_news / Telegram

На территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области (РФ) 15 декабря произошел крупный пожар. Погибло два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По меньшей мере еще пять человек пострадали в результате пожара, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В МЧС заявили, что около 11.00 по местному времени ликвидировали возгорание на площади 2500 м². По данным пожарных, возгорание возникло на одной из технологических установок, предварительная причина – ее загазованность.

Специалисты байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали сейсмособытие, которое произошло в 5.54, что примерно соответствует времени начала пожара. При этом спасатели о взрыве не сообщали.

"15 декабря в 5.54 по местному времени сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано, как взрыв на расстоянии 40 км. По сообщениям СМИ, это событие совпадает с пожаром на промплощадке АНХК", – сказано в сообщении.

Сейсмологи отметили, что колебания соответствовали землетрясению магнитудой 2–4,5.

Теги: Россия, землетрясение, пожар, взрыв, МЧС РФ, чрезвычайная ситуация, Иркутск, взрывы
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