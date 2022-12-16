Украинская журналистка сняла взрывы в Украине из самолета над Молдовой. Видео

Видео опубликовали в Facebook "Факти ICTV" 16 декабря.

"Вот так выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове", – написали в комментарии к ролику. Где именно в этот момент летел самолет, не уточняется.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.