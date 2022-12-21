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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава СБУ о взрыве на Крымском мосту: ФСБ задержала уже 22 россиянина, их пытают

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8 октября 2022 года в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар
8 октября 2022 года в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар
Фото: ЕРА

Нормы украинского и международного права позволяют Украине разрушать логистику россиян на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Об этом исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Малюк рассказал в интервью "1+1", опубликованном 21 декабря в YouТube.

Комментируя взрыв Крымского моста, соединяющего аннексированный полуостров и РФ, он заявил, что это соответствует правилам ведения войны и оперативной обстановке на фронте.

Малюк не стал сообщать подробностей, сказав, что  не может публично комментировать инцидент и раскрывать детали. Однако пообещал, что все станет известно после победы Украины над Россией.

Говоря о следствии, которе ведется ФСБ, глава СБУ отметил, что есть уже десятки задержанных и это граждане РФ.

"Мне интересно наблюдать за псевдоследствием россиян, где они задержали 22 своих гражданина, пытают их, проводят исследования на полиграфе, давайте посмотрим, к чему они придут", – добавил  Малюк.

27 октября в интервью "Интерфакс-Украина" Малюк заявил, что "россияне вообще далеки от реальности" в расследовании причин взрыва. 

Контекст:

Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский Крым и Краснодарский край России, оккупанты начали строить после аннексии полуострова. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц. 

Утром 8 октября 2022 года стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. 

На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. 

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментировали факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждали причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва якобы принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.

Буданов ответил, что не воспринимает всерьез такие обвинения. "Скажу другое: Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", – заявил начальник ГУР. 

Теги: СБУ, Крым, взрыв, ФСБ, следствие, война России против Украины, Крымский мост, Василий Малюк
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