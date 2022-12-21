Глава СБУ о взрыве на Крымском мосту: ФСБ задержала уже 22 россиянина, их пытают

8 октября 2022 года в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар Фото: ЕРА

Комментируя взрыв Крымского моста, соединяющего аннексированный полуостров и РФ, он заявил, что это соответствует правилам ведения войны и оперативной обстановке на фронте.

Малюк не стал сообщать подробностей, сказав, что не может публично комментировать инцидент и раскрывать детали. Однако пообещал, что все станет известно после победы Украины над Россией.

Говоря о следствии, которе ведется ФСБ, глава СБУ отметил, что есть уже десятки задержанных и это граждане РФ.

"Мне интересно наблюдать за псевдоследствием россиян, где они задержали 22 своих гражданина, пытают их, проводят исследования на полиграфе, давайте посмотрим, к чему они придут", – добавил Малюк.

27 октября в интервью "Интерфакс-Украина" Малюк заявил, что "россияне вообще далеки от реальности" в расследовании причин взрыва.