"Навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане". СБУ задержала жителя Донецкой области

В спецслужбе заявляют, что мужчину задержали при передаче разведывательной информации агрессору Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным спецслужбы, полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов города Лиман.

"По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице. После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить "отчет" своим российским кураторам", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору. По данным следствия, задержанный – местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для проведения подрывной деятельности в регионе.

"Во время задержания у российского агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом", – отметили в СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, движении или размещении украинских военных, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.