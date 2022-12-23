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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане". СБУ задержала жителя Донецкой области

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В спецслужбе заявляют, что мужчину задержали при передаче разведывательной информации агрессору
В спецслужбе заявляют, что мужчину задержали при передаче разведывательной информации агрессору
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донецкой области задержала мужчину. Его подозревают в том, что он – вражеский агент, собиравший данные об огневых позициях и маршрутах сил обороны в регионе. Об этом СБУ сообщила в Telegram.

По данным спецслужбы, полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов города Лиман.

"По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице. После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить "отчет" своим российским кураторам", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору. По данным следствия, задержанный – местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для проведения подрывной деятельности в регионе.

"Во время задержания у российского агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом", – отметили в СБУ. 

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, движении или размещении украинских военных, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

Теги: СБУ, Донецкая область, Лиман, переписка, спецслужбы, война России против Украины, задержание, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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