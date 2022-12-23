"Навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане". СБУ задержала жителя Донецкой области

По данным спецслужбы, полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов города Лиман.
"По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице. После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить "отчет" своим российским кураторам", – говорится в сообщении.
В спецслужбе отмечают, что сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору. По данным следствия, задержанный – местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для проведения подрывной деятельности в регионе.
"Во время задержания у российского агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом", – отметили в СБУ.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, движении или размещении украинских военных, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.