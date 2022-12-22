Оккупанты обстреляли Купянск и Волчанск, есть пострадавшие – Синегубов

"В Волчанске в результате обстрела ранения получили пять человек. Четверо из них (трое мужчин и одна женщина) – работники центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.
В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом, по предварительной информации, пострадавших нет.
"Кроме того, сегодня в селе Протоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями", – добавил Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.