Оккупанты обстреляли Купянск и Волчанск, есть пострадавшие – Синегубов

"В Волчанске в результате обстрела ранения получили пять человек. Четверо из них (трое мужчин и одна женщина) – работники центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом, по предварительной информации, пострадавших нет.

"Кроме того, сегодня в селе Протоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями", – добавил Синегубов.