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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Купянск и Волчанск, есть пострадавшие – Синегубов

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Оккупанты обстреляли Харьковскую область
Оккупанты обстреляли Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты обстреляли Купянск и Волчанск Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 22 декабря.

"В Волчанске в результате обстрела ранения получили пять человек. Четверо из них (трое мужчин и одна женщина) – работники центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом, по предварительной информации, пострадавших нет.

"Кроме того, сегодня в селе Протоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями", – добавил Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Купянск, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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