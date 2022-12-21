Харьковский депутат, фигурировавший в расследовании o "батальоне Монако", решил сложить полномочия

Скоробогач заявил, что ему не дают больше представлять интересы избирателей Фото: Владимир Скоробагач / Facebook

Комментируя документ, он написал, что главные вопросы больше не выносятся на рассмотрение депутатов и он больше не может влиять на них, отстаивая интересы избирателей.

"Часто решения принимаются без обсуждений, множество из них проходит мимо сессионного зала, вопрос о бюджете области не был заведен в комиссии, а субвенции из государственного бюджета (а это миллиард гривен) вообще были распределены без депутатов", – заявил Скоробогач.

Решение о сложении полномочий Скоробагач назвал "осознанным и взвешенным". Заявление датировано 9 декабря.

Kharkiv today пишет, что в облсовете уже есть проект решения сессии о принятии отставки Скоробогача, однако дата ближайшего заседания еще не назначена.

17 августа издание "Украинская правда" обнародовало расследование об украинских бизнесменах и нардепах, отдыхающих в Монако, Монте-Карло и Ницце, когда в Украине идет война. Среди них – Вадим Столар, Игорь Абрамович, братья Игорь и Григорий Суркисы, Константин Жеваго, жена Александра Ярославского Марина. Заметили на элитном курорте и автомобили, принадлежащие депутату Харьковского горсовета Марии Скоробагач и возивший ее отца микроавтобус.

После публикации Государственное бюро расследований Украины начало расследование по данному факту. По данным "УП", в списке лиц, которые проверяются, – около 80 человек. В опубликованной изданием части списка указан сам Скоробогач и две его родственницы.