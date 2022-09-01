"Батальон Монако". ГБР направило документы на экстрадицию одного из фигурантов

"Он подозреваемый в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в страны ЕС", – отметили в ГБР.

"Украинская правда" пишет, что речь может идти о бизнесмене Константине Жеваго, который является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн. Журналисты идентифицировали его в августе на собственной яхте "Z" в бухте Монако.

По другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.

Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

"По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на Лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев", – сообщили в ведомстве.

Как известно, 17 августа 2022 года ДБР сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании «Украинской правды», о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.