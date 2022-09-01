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"Батальон Монако". ГБР направило документы на экстрадицию одного из фигурантов

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ГБР расследует законность пересечения госграницы героями фильма "Батальон Монако"
ГБР расследует законность пересечения госграницы героями фильма "Батальон Монако"
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Госбюро подтвердили местонахождение одного из героев журналистского расследования "Украинской правды" под названием "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

"Он подозреваемый в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в страны ЕС", – отметили в ГБР.

"Украинская правда" пишет, что речь может идти о бизнесмене Константине Жеваго, который является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн. Журналисты идентифицировали его в августе на собственной яхте "Z" в бухте Монако.

По другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании, ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.

Также в ходе расследования установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

"По материалам ГБР наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на Лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев", – сообщили в ведомстве.

Как известно, 17 августа 2022 года ДБР сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании «Украинской правды», о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.

Контекст:

Вечером 16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако". В нем говорится о бизнесменах, которые поселились на Лазурном побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ. В частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе.

17 августа Государственное бюро расследований начало расследование по поводу законности пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны с Россией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: граница, Монако, расследование, война России против Украины
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