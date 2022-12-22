В Харьковской области тракторист подорвался на взрывном устройстве – Синегубов

Синегубов: В случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Он отметил, что в Купянске в результате обстрелов произошел пожар в административном здании гражданского предприятия. Пострадавших нет.

"К сожалению, есть пострадавшие от оставленных врагом мин и неразорванные боеприпасы. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. В Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома. Еще раз призываю всех – в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС", – написал он.