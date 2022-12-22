В Харьковской области тракторист подорвался на взрывном устройстве – Синегубов

Он отметил, что в Купянске в результате обстрелов произошел пожар в административном здании гражданского предприятия. Пострадавших нет.
"К сожалению, есть пострадавшие от оставленных врагом мин и неразорванные боеприпасы. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. В Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома. Еще раз призываю всех – в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС", – написал он.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.