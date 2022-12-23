В оккупированный Бердянск прибыли около 500 росгвардейцев – Генштаб ВСУ

"С целью усиления административно-полицейских мероприятий на временно занятой территории Запорожской области в Бердянск прибыли около 500 военнослужащих из состава Росгвардии", – говорится в сообщении.

Контекст: После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона. Российские войска обстреливают Запорожье и населенные пункты области ракетами и артиллерией.