При отсутствии обстрелов новогодние праздники будут без аварийных отключений света – Шмыгаль

"Мы понимаем, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему. Это может произойти в любой момент: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: при отсутствии обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", – сказал он.
Шмыгаль подчеркнул, что РФ хочет не только вывести из строя очередную украинскую подстанцию или линию электропередачи, но и запугать украинцев.
"Но это ей не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, в наших партнеров. Мы выстоим, потому что единые, сильные и мотивированные бороться за родную землю", – заявил Шмыгаль.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, серьезно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.