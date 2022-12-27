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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При отсутствии обстрелов новогодние праздники будут без аварийных отключений света – Шмыгаль

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Шмыгаль предупредил о возможности новых обстрелов
Шмыгаль предупредил о возможности новых обстрелов
Фото: kmu.gov.ua

Украина находится в ежедневной готовности к новым обстрелам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram 27 декабря.

"Мы понимаем, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему. Это может произойти в любой момент: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: при отсутствии обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что РФ хочет не только вывести из строя очередную украинскую подстанцию или линию электропередачи, но и запугать украинцев.

"Но это ей не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, в наших партнеров. Мы выстоим, потому что единые, сильные и мотивированные бороться за родную землю", – заявил Шмыгаль.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, серьезно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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