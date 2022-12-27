При отсутствии обстрелов новогодние праздники будут без аварийных отключений света – Шмыгаль

"Мы понимаем, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему. Это может произойти в любой момент: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: при отсутствии обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что РФ хочет не только вывести из строя очередную украинскую подстанцию или линию электропередачи, но и запугать украинцев.

"Но это ей не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, в наших партнеров. Мы выстоим, потому что единые, сильные и мотивированные бороться за родную землю", – заявил Шмыгаль.