Гендиректор Yasno объяснил, почему в выходные Киев "преимущественно" был со светом, а потом вернулись отключения

Пока перейти к четким графикам отключений в Киеве не позволяют ни генерация, ни состояние сетей, сообщил Коваленко Фото: ЕРА

Об этом гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко рассказал в Facebook 26 декабря.

"Коллеги из сетей фантастическими усилиями смогли перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодические поставки света сейчас. Но важно: ремонты продолжаются. Поврежденные узлы все еще находятся в восстановительных работах, их также нельзя включать в сеть. Что важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько же до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления – иногда перегрузка на узлы достигала 100% – пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города", – написал он.

По словам Коваленко, временные схемы электроснабжения, которые позволили снизить этот дефицит на выходных, задействованы и сейчас. Сегодня Киев есть в числе регионов, где действуют аварийные отключения.

Как пояснил Коваленко, временные схемы не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам.

"Еще одна причина частых отключений сейчас – это локальное срабатывание автоматики. Когда после длительных отключений свет подают, все начинают его употреблять избыточно. Защищая сети от перегрузок, срабатывают предохранители, – добавил он. – Ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях есть напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии. Конечно, выходные преимущественно со светом были еще благодаря тому, что нам помогала погода и потребность в потреблении была где-то на 10–15% меньше, чем в четверг-пятницу. Но пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. К сожалению, еще ни генерация, ни сети пока не позволяют перейти к четким графикам".