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КИЕВ

Гендиректор Yasno объяснил, почему в выходные Киев "преимущественно" был со светом, а потом вернулись отключения

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Пока перейти к четким графикам отключений в Киеве не позволяют ни генерация, ни состояние сетей, сообщил Коваленко
Пока перейти к четким графикам отключений в Киеве не позволяют ни генерация, ни состояние сетей, сообщил Коваленко
Фото: ЕРА

В прошедшие выходные в Киеве были задействованы временные обходные схемы электроснабжения, кроме того, из-за более теплой погоды уровень потребления электроэнергии снизился; благодаря этому столица преимущественно была со светом.

Об этом гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко рассказал в Facebook 26 декабря. 

"Коллеги из сетей фантастическими усилиями смогли перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодические поставки света сейчас. Но важно: ремонты продолжаются. Поврежденные узлы все еще находятся в восстановительных работах, их также нельзя включать в сеть. Что важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько же до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления – иногда перегрузка на узлы достигала 100% – пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города", – написал он.

По словам Коваленко, временные схемы электроснабжения, которые позволили снизить этот дефицит на выходных, задействованы и сейчас. Сегодня Киев есть в числе регионов, где действуют аварийные отключения. 

Как пояснил Коваленко, временные схемы не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам.

"Еще одна причина частых отключений сейчас – это локальное срабатывание автоматики. Когда после длительных отключений свет подают, все начинают его употреблять избыточно. Защищая сети от перегрузок, срабатывают предохранители, – добавил он. – Ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях есть напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии. Конечно, выходные преимущественно со светом были еще благодаря тому, что нам помогала погода и потребность в потреблении была где-то на 10–15% меньше, чем в четверг-пятницу. Но пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. К сожалению, еще ни генерация, ни сети пока не позволяют перейти к четким графикам". 

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, война России против Украины, энергосистема, Yasno
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