Зеленский в Раде: Наше единство должно быть таким же крепким, как украинские воины

Чем сильнее единство, тем больше и быстрее будет победа Украины, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания. Видеозапись выступления Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Единство – это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, укреплять наше государство и изменять негативные тенденции нашей многовековой истории. Чем сильнее единство, тем больше и быстрее будет наша победа. В единстве должны быть равными. Равными в единстве. И это сейчас вызов. Очень важный момент", – отметил президент.

Он добавил, что "если кто-то попытается сыграть против независимости Украины – политической, экономической или духовной", то "государство будет отвечать мгновенно и жестко".

"Я прошу всех оставить дома личные амбиции и работать на защиту нашего дома. Работать с государством и так, как нужно для защиты свободы и наших людей. Когда идет такая жестокая война, не время для личной политической партизанщины где-то здесь, в тылу, в медиа или тем более в столицах государств, которые нам помогают", – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал воспринимать его слова "максимально серьезно".

"Украина идет к победе, о которой мечтали поколения наших людей… То, чего не добились раньше, будет у нас… И это возможно благодаря тому, что впервые за несколько веков имеем одновременно общенациональное единство, свое собственное функционирующее государство и максимальное единение мира ради поддержки нашей прекрасной Украины. Мы не дадим никому "откатить" это до старых времен. Люди не дадут. Мир не даст. Наше единство должно быть таким же крепким, как наши воины", – резюмировал Зеленский.