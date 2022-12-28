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Зеленский в Раде: Наше единство должно быть таким же крепким, как украинские воины

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Чем сильнее единство, тем больше и быстрее будет победа Украины, отметил Зеленский
Чем сильнее единство, тем больше и быстрее будет победа Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев беречь единство, несмотря на "любые личные эмоции и интересы".

Об этом глава государства сказал 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания. Видеозапись выступления Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Единство – это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, укреплять наше государство и изменять негативные тенденции нашей многовековой истории. Чем сильнее единство, тем больше и быстрее будет наша победа. В единстве должны быть равными. Равными в единстве. И это сейчас вызов. Очень важный момент", – отметил президент.

Он добавил, что "если кто-то попытается сыграть против независимости Украины – политической, экономической или духовной", то "государство будет отвечать мгновенно и жестко".

"Я прошу всех оставить дома личные амбиции и работать на защиту нашего дома. Работать с государством и так, как нужно для защиты свободы и наших людей. Когда идет такая жестокая война, не время для личной политической партизанщины где-то здесь, в тылу, в медиа или тем более в столицах государств, которые нам помогают", – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал воспринимать его слова "максимально серьезно".

"Украина идет к победе, о которой мечтали поколения наших людей… То, чего не добились раньше, будет у нас… И это возможно благодаря тому, что впервые за несколько веков имеем одновременно общенациональное единство, свое собственное функционирующее государство и максимальное единение мира ради поддержки нашей прекрасной Украины. Мы не дадим никому "откатить" это до старых времен. Люди не дадут. Мир не даст. Наше единство должно быть таким же крепким, как наши воины", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712804240426822/

Контекст:

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты. После выступления Зеленского в Раде состоялось награждение украинских военных.

Кроме Зеленского, на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, члены правительства (в полном составе), иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

Президент среди прочего заявил, что Украина объединила ЕС. Настает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе, добавил он.

По словам Зеленского, в любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это – о свободе. Президент сообщил, что ВСУ после полномасштабного нападения России деоккупировали уже более 1800 городов и сел. В Украине определяются новые стандарты НАТО, отметил Зеленский.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, военные, независимость, Владимир Зеленский, парламент, украинцы, война России против Украины, президент, заседание, обращение
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