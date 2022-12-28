ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: С начала войны из российского плена удалось освободить 1456 украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последний обмен пленными состоялся 14 декабря
Последний обмен пленными состоялся 14 декабря
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Украина сделает все, чтобы вернуть домой пленных и содержащихся в тюрьмах военных и гражданских, а также насильно депортированных в РФ людей.

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.  

"Цель – восстановить территориальную целостность Украины – всегда идет рядом для нас с другой целью – освободить всех наших людей, которых содержат в плену или в тюрьмах, а также всех тех, кто был силой депортирован с нашей земли", – сказал президент.

По словам Зеленского, с начала войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, из российского плена удалось освободить 1456 человек.

"Это существенно. И я счастлив видеть каждого и каждую, кто возвращается в Украину. Но впереди еще гораздо больше работы. Однако я не сомневаюсь, что мы вместе, совместно ее выполним", – отметил глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712804240426822/

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты.

Контекст:

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен пленными состоялся 14 декабря, домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Верховная Рада, Украина, военные, пленные, Владимир Зеленский, парламент, украинцы, война России против Украины, президент, обмен пленными, тюрьмы, заседание, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (218472)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (207332)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (78930)
4
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (54927)
5
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (46335)
6
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (39127)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (37792)
8
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (36534)
 
 
 
 