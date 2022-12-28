Зеленский: С начала войны из российского плена удалось освободить 1456 украинцев

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.
"Цель – восстановить территориальную целостность Украины – всегда идет рядом для нас с другой целью – освободить всех наших людей, которых содержат в плену или в тюрьмах, а также всех тех, кто был силой депортирован с нашей земли", – сказал президент.
По словам Зеленского, с начала войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, из российского плена удалось освободить 1456 человек.
"Это существенно. И я счастлив видеть каждого и каждую, кто возвращается в Украину. Но впереди еще гораздо больше работы. Однако я не сомневаюсь, что мы вместе, совместно ее выполним", – отметил глава государства.
Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Последний обмен пленными состоялся 14 декабря, домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".