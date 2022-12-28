Зеленский: С начала войны из российского плена удалось освободить 1456 украинцев

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

"Цель – восстановить территориальную целостность Украины – всегда идет рядом для нас с другой целью – освободить всех наших людей, которых содержат в плену или в тюрьмах, а также всех тех, кто был силой депортирован с нашей земли", – сказал президент.

По словам Зеленского, с начала войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, из российского плена удалось освободить 1456 человек.

"Это существенно. И я счастлив видеть каждого и каждую, кто возвращается в Украину. Но впереди еще гораздо больше работы. Однако я не сомневаюсь, что мы вместе, совместно ее выполним", – отметил глава государства.

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты.