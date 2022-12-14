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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: В ходе очередного обмена пленными домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США

Удалось вернуть 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении
Удалось вернуть 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

В результате очередного обмена пленными домой вернулись более 60 человек. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 декабря.

"Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших", – сообщил Ермак.

Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Контекст:

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из российского плена удалось освободить 1331 украинского защитника.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, военные, пленные, война России против Украины, Андрей Ермак
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