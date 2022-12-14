Ермак: В ходе очередного обмена пленными домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США

Удалось вернуть 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших", – сообщил Ермак.

Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.