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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пленный заключенный из ЧВК "Вагнер" сообщил о казнях двух бойцов

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Журналисты подтвердили личность попавшего в плен вагнеровца
Журналисты подтвердили личность попавшего в плен вагнеровца
Фото: Вёрстка / Telegram

12 декабря в Telegram-канале "Не жди меня из Украины" появилось видео с пленным мужчиной, который представляется заключенным, завербованным в ЧВК "Вагнер". Он рассказал, как застрелили испугавшихся завербованных.

Пленный, который в титрах назван Измайловым Вячеславом Сергеевичем, рассказал, что был завербован 27 сентября в колонии, куда приезжал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, ему предложили контракт на полгода, после чего он должен был получить полное освобождение от уголовного наказания.

По данным Измайлова, среди завербованных очень большая смертность. Он заявил, что при первом штурме перед ним шла группа, где два человека испугались. После этого на базе их заставили вырыть могилы, а затем застрелили и закопали.

Издание "Верстка" выяснило, что человека на записи зовут Владислав Измайлов, ему 26 лет, он из Самары.

Журналисты нашли подругу Измайлова по старым совместным фото, она подтвердила, что на видео именно он. По ее словам, он сидел в тюрьме за кражу, имеет двоих детей, с женой в разводе.

Согласно материалам уголовного дела в судебной картотеке, в апреле 2017 года Измайлова приговорили к одному году и восьми месяцам колонии за то, что он угнал машину знакомого для продажи на запчасти. После этого, как рассказала его подруга, Измайлова перевели в колонию-поселение, а затем снова вернули в колонию в рамках нового уголовного дела.

Бабушка Измайлова подтвердила журналистам, что он должен был сейчас отбывать срок в колонии. Последний раз она общалась с внуком в августе. Он тогда говорил, что отправится в Украину, "если будет такая возможность".

Контекст:

В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов.

Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Теги: пленные, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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