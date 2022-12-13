Пленный заключенный из ЧВК "Вагнер" сообщил о казнях двух бойцов

Пленный, который в титрах назван Измайловым Вячеславом Сергеевичем, рассказал, что был завербован 27 сентября в колонии, куда приезжал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, ему предложили контракт на полгода, после чего он должен был получить полное освобождение от уголовного наказания.

По данным Измайлова, среди завербованных очень большая смертность. Он заявил, что при первом штурме перед ним шла группа, где два человека испугались. После этого на базе их заставили вырыть могилы, а затем застрелили и закопали.

Издание "Верстка" выяснило, что человека на записи зовут Владислав Измайлов, ему 26 лет, он из Самары.

Журналисты нашли подругу Измайлова по старым совместным фото, она подтвердила, что на видео именно он. По ее словам, он сидел в тюрьме за кражу, имеет двоих детей, с женой в разводе.

Согласно материалам уголовного дела в судебной картотеке, в апреле 2017 года Измайлова приговорили к одному году и восьми месяцам колонии за то, что он угнал машину знакомого для продажи на запчасти. После этого, как рассказала его подруга, Измайлова перевели в колонию-поселение, а затем снова вернули в колонию в рамках нового уголовного дела.

Бабушка Измайлова подтвердила журналистам, что он должен был сейчас отбывать срок в колонии. Последний раз она общалась с внуком в августе. Он тогда говорил, что отправится в Украину, "если будет такая возможность".