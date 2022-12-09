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В российских колониях началась вторая волна вербовки на войну, из колонии Навального отобрали 75 человек – СМИ

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По данным журналистов и правозащитников, в России продолжают вербовать заключенных на войну в Украину
По данным журналистов и правозащитников, в России продолжают вербовать заключенных на войну в Украину
Фото: depositphotos.com

В последние недели в России началась вторая волна вербовки заключенных для участия в войне с Украиной. Об этом 8 декабря написало издание "Верстка".

По информации журналистов и правозащитников, за последнюю неделю вербовщики побывали уже в нескольких колониях, где уже проводили вербовку в первую волну: ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, ИК-2 в Рыбинске Ярославской области, ИК-2 в Рыбинске Ярославской области, ИК-6 в Смоленской области, ИК-17 и ИК-10 в Мордовии. 

По данным источников издания, отличие этой волны в том, что теперь в колонии не приезжают представители ЧВК "Вагнер", как раньше. 

В колонии в Мелехово, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, ИК-6, вторая волна вербовки началась на прошлой неделе. Как сообщили в правозащитной организации "Русь сидящая", среди вербовщиков на этот раз не было вагнеровцев, но присутствовал сотрудник прокуратуры. Он записывал на видео согласие осужденных отправиться на войну. По данным правозащитников, поехать на войну согласились 75 человек. В сентябре из этой же колонии уехало более 150 завербованных заключенных. 

Из колонии в Рыбинске воевать в Украину  забрали как минимум 50 человек, сообщил "Верстке" источник, который находится на связи с заключенными.

Контекст:

О массовой вербовке российских заключенных для участия в войне стало известно летом. Тогда в СМИ появилась информация, что в колонии приезжает лично основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и убеждает заключенных вступить в ряды наемников. 

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала в конце октября, что Пригожин завербовал уже больше 20 тыс. заключенных.

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

По данным СМИ, вслед за Пригожиным вербовку заключенных для войны в Украине начало минобороны России.

Теги: Россия, заключенные, наемники, война России против Украины, тюрьмы, исправительная колония, ЧВК, колония
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