В российских колониях началась вторая волна вербовки на войну, из колонии Навального отобрали 75 человек – СМИ

По данным журналистов и правозащитников, в России продолжают вербовать заключенных на войну в Украину Фото: depositphotos.com

По информации журналистов и правозащитников, за последнюю неделю вербовщики побывали уже в нескольких колониях, где уже проводили вербовку в первую волну: ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, ИК-2 в Рыбинске Ярославской области, ИК-2 в Рыбинске Ярославской области, ИК-6 в Смоленской области, ИК-17 и ИК-10 в Мордовии.

По данным источников издания, отличие этой волны в том, что теперь в колонии не приезжают представители ЧВК "Вагнер", как раньше.

В колонии в Мелехово, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, ИК-6, вторая волна вербовки началась на прошлой неделе. Как сообщили в правозащитной организации "Русь сидящая", среди вербовщиков на этот раз не было вагнеровцев, но присутствовал сотрудник прокуратуры. Он записывал на видео согласие осужденных отправиться на войну. По данным правозащитников, поехать на войну согласились 75 человек. В сентябре из этой же колонии уехало более 150 завербованных заключенных.

Из колонии в Рыбинске воевать в Украину забрали как минимум 50 человек, сообщил "Верстке" источник, который находится на связи с заключенными.