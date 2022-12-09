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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дезертир-вагнеровец, расстрелявший российских полицейских в Новошахтинске, заявил, что принял их за украинцев

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Николин отстал от группы и утверждает: Не понял, что открыл огонь по россиянам, а не украинцам
Николин отстал от группы и утверждает: Не понял, что открыл огонь по россиянам, а не украинцам
Скриншот: РИА "Новости" / Telegram

Российский дезертир из ЧВК "Вагнер" Павел Николин утверждает, что стрелял в российских полицейских в Новошахтинске, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные. Видео разговора с Николиным 9 декабря в Telegram обнародовало российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Я даже не знал, что пересек [границу и вернулся из Украины в РФ], отстал от группы", – заявил наемник.

На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, Николин заявил, что принял их за украинских военных.

"Потому что были не по форме [одеты] и документы не предоставили", – пояснил он.

На вопрос о том, был ли он в составе ЧВК "Вагнер", Николин сперва ответил: "Да", после чего задумался и спросил: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?"

РосСМИ писали, что Николин – бывший заключенный, который отбывал срок за кражу и разбой и был завербован в одной из уфимских колоний частной военной компанией "Вагнер" для участия в войне против Украины. 24 ноября 38-летний вагнеровец "передумал воевать и сбежал".

6 декабря он открыл огонь по полицейским в Новошахтинске, который находится примерно в 10 км от границы с Украиной (речь об оккупированной части Луганской области). В ходе стрельбы Николин ранил одного из полицейских в таз, а потом скрылся. Его искали около суток и нашли на заброшенной свиноферме.

Теги: Россия, Украина, стрельба, оккупация, граница, заключенные, Новошахтинск, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, Вагнер, ЧВК, российские оккупанты
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