Дезертир-вагнеровец, расстрелявший российских полицейских в Новошахтинске, заявил, что принял их за украинцев

Николин отстал от группы и утверждает: Не понял, что открыл огонь по россиянам, а не украинцам Скриншот: РИА "Новости" / Telegram

"Я даже не знал, что пересек [границу и вернулся из Украины в РФ], отстал от группы", – заявил наемник.

На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, Николин заявил, что принял их за украинских военных.

"Потому что были не по форме [одеты] и документы не предоставили", – пояснил он.

На вопрос о том, был ли он в составе ЧВК "Вагнер", Николин сперва ответил: "Да", после чего задумался и спросил: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?"

РосСМИ писали, что Николин – бывший заключенный, который отбывал срок за кражу и разбой и был завербован в одной из уфимских колоний частной военной компанией "Вагнер" для участия в войне против Украины. 24 ноября 38-летний вагнеровец "передумал воевать и сбежал".

6 декабря он открыл огонь по полицейским в Новошахтинске, который находится примерно в 10 км от границы с Украиной (речь об оккупированной части Луганской области). В ходе стрельбы Николин ранил одного из полицейских в таз, а потом скрылся. Его искали около суток и нашли на заброшенной свиноферме.