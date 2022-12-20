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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне делят пленных на "сорта" перед обменом – ГУР МО

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В ГУР рассказали, как россияне обменивают пленных
В ГУР рассказали, как россияне обменивают пленных
Фото: gur.gov.ua

В процессе обмена пленными россияне делят людей на "сорта" в зависимости от их "ценности". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщили в эфире общенационального телемарафона, видео опубликовала пресс-служба ГУР в Telegram 20 декабря.

По его словам, особый интерес у российской стороны есть к членам частных военных компаний, в частности "Вагнера". Юсов отметил, что они по сути не частные, а принадлежат режиму Путина.

"Рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию", – сказал Юсов.

По его словам, позиция №1 в антирейтинге – принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий.

"А все остальное – начинается крайне трудный процесс. Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", – рассказал он.

Контекст:

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из российского плена удалось освободить 1331 украинского защитника.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

В ходе последнего на данный момент обмена, который состоялся 14 декабря, пленными домой вернулись 64 украинских военных и гражданин США

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Андрей Юсов, пленные, война России против Украины, Вагнер, обмен пленными, ГУР Минобороны Украины, ЧВК
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