Россияне делят пленных на "сорта" перед обменом – ГУР МО

По его словам, особый интерес у российской стороны есть к членам частных военных компаний, в частности "Вагнера". Юсов отметил, что они по сути не частные, а принадлежат режиму Путина.

"Рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию", – сказал Юсов.

По его словам, позиция №1 в антирейтинге – принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий.

"А все остальное – начинается крайне трудный процесс. Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", – рассказал он.