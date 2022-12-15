В рамках обмена пленными россиянам отдали священника УПЦ МП, это помогло освободить гражданина США – ГУР

Юсов об обменах пленными: В основном это работа украинской стороны на двусторонней основе со страной-агрессором Фото: Андрій Юсов / Facebook

14 декабря в ходе обмена пленными в Украину вернулись 64 украинских военных и захваченный россиянами гражданин США Мурекези Суэди, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Юсов пояснил, что освобожденный американец – это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями.

"Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих Telegram-каналах сообщили, что они забрали священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня гражданина США в Украину, который может вернуться домой", – сказал представитель ГУР.

Юсов также прокомментировал заявление главы Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич-Эггер о том, что она видит возможность крупного соглашения об обмене военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех".

Представитель разведки отметил, что обмен "всех на всех" – это сложный процесс и над ним работают.

"Безусловно, вовлечение Красного Креста в этот проект должно его усилить и ускорить конечный результат. Но предварительные обмены – в основном это работа украинской стороны на двусторонней основе со страной-агрессором", – сказал он.

Юсов добавил в эфире "Радіо Свобода", что украинские власти "хотели бы видеть работу МККК более эффективной". Но, по его словам, по сравнению с началом полномасштабного вторжения как сотрудничество с Красным Крестом, так и его позиция становятся значительно более активными.

Он отказался озвучить данные, сколько всего украинцев сейчас в плену и заложниках у РФ, "потому что идет переговорный процесс, и такие данные могут повлиять на него". Относительно заключенных в оккупированной Оленовке Донецкой области, по его словам, речь идет о нескольких сотнях человек. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что там осталось 150 украинцев.