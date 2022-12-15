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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В рамках обмена пленными россиянам отдали священника УПЦ МП, это помогло освободить гражданина США – ГУР

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Юсов об обменах пленными: В основном это работа украинской стороны на двусторонней основе со страной-агрессором
Юсов об обменах пленными: В основном это работа украинской стороны на двусторонней основе со страной-агрессором
Фото: Андрій Юсов / Facebook

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что Украина в рамках последнего на данный момент обмена пленными передала российской стороне священника. Об этом он сказал 14 декабря в эфире телемарафона, сообщают "Радіо Свобода" и LIGA.net.

14 декабря в ходе обмена пленными в Украину вернулись 64 украинских военных и захваченный россиянами гражданин США Мурекези Суэди, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Юсов пояснил, что освобожденный американец – это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями.

"Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих Telegram-каналах сообщили, что они забрали священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня гражданина США в Украину, который может вернуться домой", – сказал представитель ГУР. 

Юсов также прокомментировал заявление главы Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич-Эггер о том, что она видит возможность крупного соглашения об обмене военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех". 

Представитель разведки отметил, что обмен "всех на всех" – это сложный процесс и над ним работают.

"Безусловно, вовлечение Красного Креста в этот проект должно его усилить и ускорить конечный результат. Но предварительные обмены – в основном это работа украинской стороны на двусторонней основе со страной-агрессором", – сказал он. 

Юсов добавил в эфире "Радіо Свобода", что украинские власти "хотели бы видеть работу МККК более эффективной". Но, по его словам, по сравнению с началом полномасштабного вторжения как сотрудничество с Красным Крестом, так и его позиция становятся значительно более активными. 

Он отказался озвучить данные, сколько всего украинцев сейчас в плену и заложниках у РФ, "потому что идет переговорный процесс, и такие данные могут повлиять на него". Относительно заключенных в оккупированной Оленовке Донецкой области, по его словам, речь идет о нескольких сотнях человек. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что там осталось 150 украинцев

Контекст:

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из российского плена удалось освободить 1331 украинского защитника.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: США, Херсон, УПЦ МП, заложники, разведка, Красный Крест, Андрей Юсов, пленные, Оленовка, война России против Украины, обмен пленными, священник, ГУР Минобороны Украины, Международный комитет Красного Креста, Мирьяна Сполярич-Эггер
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