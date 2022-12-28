Россия депортировала более 13 тыс. украинских детей – Резников

"Россия депортировала более 13 тыс. украинских детей. 4-я Женевская конвенция призывает к содействию возобновлению контактов и встреч членов семьи. Но цель "русского мира" иная – убить миллионы украинцев и сделать их детей русскими", – написал он.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.