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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула трех детей, которых оккупанты вывезли в Россию

Украинские родители смогли вернуть вывезенных в РФ детей
Украинские родители смогли вернуть вывезенных в РФ детей
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Украина вернула еще троих детей, которые были вывезены из Харьковской области в детский лагерь в России. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец 21 декабря.

 Детей разлучили с родителями и под предлогом "оздоровления" вывезли в августе 2022 года в детский лагерь «Мишка» в Геленджик в России. Это произошло во время временной оккупации Харьковской области, сообщил Лубинец.

"Как омбудсмен, способствовал осуществлению предоставления семье денежной поддержки с помощью благотворительного фонда "Каритас Украины", а также получения родителями загранпаспортов для возвращения детей в Украину», – написал он.

Омбудсмен отметил, что сейчас дорога в РФ проходит через третьи страны, поэтому родителям пришлось пройти сложный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно.

Также он сообщил, что логистически возвращение детей произошло с помощью благотворительной организации "Центр взаимопомощи "Спасем Украину".

На данный момент из Украины россияне депортировали 13 613 ребенка, добавил Лубинец.

Контекст:

14 декабря Лубинец сообщал, что Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Теги: Россия, депортация, дети, российская агрессия, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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