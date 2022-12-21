Украина вернула трех детей, которых оккупанты вывезли в Россию

Детей разлучили с родителями и под предлогом "оздоровления" вывезли в августе 2022 года в детский лагерь «Мишка» в Геленджик в России. Это произошло во время временной оккупации Харьковской области, сообщил Лубинец.

"Как омбудсмен, способствовал осуществлению предоставления семье денежной поддержки с помощью благотворительного фонда "Каритас Украины", а также получения родителями загранпаспортов для возвращения детей в Украину», – написал он.

Омбудсмен отметил, что сейчас дорога в РФ проходит через третьи страны, поэтому родителям пришлось пройти сложный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно.

Также он сообщил, что логистически возвращение детей произошло с помощью благотворительной организации "Центр взаимопомощи "Спасем Украину".

На данный момент из Украины россияне депортировали 13 613 ребенка, добавил Лубинец.