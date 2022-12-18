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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ депортировала до 2 млн украинцев – Зеленский

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Зеленский: Мы считаем, что в целом было депортировано до 2 млн человек. И большой процент детей
Зеленский: Мы считаем, что в целом было депортировано до 2 млн человек. И большой процент детей
Фото: EPA

В Россию во время полномасштабной войны были незаконно депортированы около 2 млн украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента.

"Разные цифры. Депортация от 50 тыс. детей дошла до 200 тыс. детей, где были зафиксированы имена или фамилии или другие данные. По-разному. До нескольких миллионов людей. Женщины плюс дети, пожилые мужчины. Мы считаем, что в целом было депортировано до 2 млн человек. И большой процент детей. Много детей были взяты в заложники", – сказал президент.

Он отметил, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области детей отправляли "в какие-то лагеря отдыха на территории РФ".

"Они отправили туда детей автобусами. Детей работников атомной станции, технического персонала. А потом сказали: "Если хотите увидеть детей, вы должны подписать документ, что работаете на Россию и что готовы поменять паспорта с украинских на российские. Что это? Депортация? Заложники? Терроризм", – заявил глава государства.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно, сообщил 14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, депортация, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины
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