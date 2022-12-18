РФ депортировала до 2 млн украинцев – Зеленский

Зеленский: Мы считаем, что в целом было депортировано до 2 млн человек. И большой процент детей Фото: EPA

"Разные цифры. Депортация от 50 тыс. детей дошла до 200 тыс. детей, где были зафиксированы имена или фамилии или другие данные. По-разному. До нескольких миллионов людей. Женщины плюс дети, пожилые мужчины. Мы считаем, что в целом было депортировано до 2 млн человек. И большой процент детей. Много детей были взяты в заложники", – сказал президент.

Он отметил, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области детей отправляли "в какие-то лагеря отдыха на территории РФ".

"Они отправили туда детей автобусами. Детей работников атомной станции, технического персонала. А потом сказали: "Если хотите увидеть детей, вы должны подписать документ, что работаете на Россию и что готовы поменять паспорта с украинских на российские. Что это? Депортация? Заложники? Терроризм", – заявил глава государства.