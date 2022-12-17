Резолюции Генассамблеи ООН о временно оккупированном Крыме вышли из категории безнадежных – Чубаров

Чубаров надеется, что это последняя резолюция Генассамблеи ООН со словами о "временно оккупированном Крыме" Фото: krymr.com

"Те, кто за нее голосует, осознают, что резолюция по Крыму уже вышла из категории тех безнадежных резолюций, которых очень много принимает Генеральная Ассамблея ООН. Если еще год-два назад эти резолюции принимались с ощущением того, что где-то когда-нибудь оно разрешится, то теперь все понимают, что восстановление территориальной целостности Украины – не за горами", – сказал он.

Комментируя текст резолюции, глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что в нем "охватили все, что было возможно, и еще включили вопиющие нарушения прав человека в Херсонской и Запорожской областях".

"Потому что люди, против которых совершены преступления, жители этих территорий, они оказались во временно оккупированном Крыму, их там удерживают как заложников и судьба некоторых до сих пор неизвестна", – объяснил Чубаров.

Он также выразил надежду, что "это последняя резолюция, где есть слова о "временно оккупированном Крыме".

В резолюции Генассамблеи ООН от 15 декабря осуждается оккупация Крыма Россией, неспровоцированная агрессия против Украины и использование Крыма в попытке незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей. Документ также осуждает применение правовой системы России в Крыму, навязывание своего гражданства крымчанам, депортацию местного населения, ограничение владения землей тех, кто отказался от гражданства РФ, а также другие моменты.