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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Резолюции Генассамблеи ООН о временно оккупированном Крыме вышли из категории безнадежных – Чубаров

Чубаров надеется, что это последняя резолюция Генассамблеи ООН со словами о "временно оккупированном Крыме"
Чубаров надеется, что это последняя резолюция Генассамблеи ООН со словами о "временно оккупированном Крыме"
Фото: krymr.com

Поддержка Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму свидетельствует о том, что эта резолюция не безнадежная. Об этом 16 декабря заявил "Голосу Америки" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Те, кто за нее голосует, осознают, что резолюция по Крыму уже вышла из категории тех безнадежных резолюций, которых очень много принимает Генеральная Ассамблея ООН. Если еще год-два назад эти резолюции принимались с ощущением того, что где-то когда-нибудь оно разрешится, то теперь все понимают, что восстановление территориальной целостности Украины – не за горами", – сказал он.

Комментируя текст резолюции, глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что в нем "охватили все, что было возможно, и еще включили вопиющие нарушения прав человека в Херсонской и Запорожской областях".

"Потому что люди, против которых совершены преступления, жители этих территорий, они оказались во временно оккупированном Крыму, их там удерживают как заложников и судьба некоторых до сих пор неизвестна", – объяснил Чубаров.

Он также выразил надежду, что "это последняя резолюция, где есть слова о "временно оккупированном Крыме".

В резолюции Генассамблеи ООН от 15 декабря осуждается оккупация Крыма Россией, неспровоцированная агрессия против Украины и использование Крыма в попытке незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей. Документ также осуждает применение правовой системы России в Крыму, навязывание своего гражданства крымчанам, депортацию местного населения, ограничение владения землей тех, кто отказался от гражданства РФ, а также другие моменты.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму готовится седьмой год. Каждый год документ дополняется новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

9 декабря 2021 года на заседании Генассамблеи ООН за резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" проголосовали 62 страны, 22 были против, 55 воздержались.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, ООН, Рефат Чубаров, оккупация, гражданство, агрессия, аннексия, депортация, резолюция, документы, Генеральная Ассамблея ООН
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