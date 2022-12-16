Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Резолюция по Крыму была принята 82 голосами "за" Фото: depositphotos.com

Резолюция под названием "Положение в области прав человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" была принята 82 голосами "за". Против проголосовали 14, воздержались – 80.

Против голосовали Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве, отмечает замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она добавила, что в этом году действие резолюции распространяется на все временно оккупированные территории Украины. Среди прочего документ требует от России прекратить принудительное перемещение украинских детей.

Grateful to UN member states who supported yesterday the 7th #UNGA resolution on human rights in #Crimea. This year, its scope is extended to all temporarily occupied territories. Among other things, the document demands #russia stop forcible transfers of #Ukrainian children 1/2 pic.twitter.com/dVV0AS4haa — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) December 16, 2022

В тексте осуждается оккупация Крыма Россией, неспровоцированная агрессия против Украины и использование Крыма в попытке незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Резолюция также осудила применение правовой системы Российской Федерации в Крыму, навязывание своего гражданства крымчанам, депортацию местного населения, а также ограничение владения землей тех, кто отказался от гражданства РФ.

Кроме того, Генассамблея выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что оккупационные "власти" Крыма проводит обыски и рейды в частных домах и предприятиях на полуострове, которые несоразмерно затрагивают крымских татар.

В резолюции также осуждаются внесудебные казни, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные судебные преследования, дискриминация и насилие по отношению к жителям Крыма. Также документ выражает обеспокоенность по поводу ограничений, с которыми сталкиваются украинцы, в частности крымские татары, в реализации своих прав на труд, возможности сохранять свою самобытность и культуру, а также права на образование на украинском и крымскотатарском языках.

Генеральная Ассамблея потребовала от России немедленно прекратить все нарушения прав человека и международного гуманитарного права в отношении жителей временно оккупированного Крыма, среди которых:

произвольные задержания и аресты;

похищения;

пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения;

сексуальное и гендерное насилие;

принуждение задержанных к даче показаний против самих себя или "сотрудничеству" с оккупационными правоохранительными органами.

Также Генассамблея потребовала, чтобы Россия обеспечила справедливое судебное разбирательство, отменила все дискриминационные законы и привлекла к ответственности виновных в нарушениях, обеспечив проведение независимых расследований.