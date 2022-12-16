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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

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Резолюция по Крыму была принята 82 голосами "за"
Резолюция по Крыму была принята 82 голосами "за"
Фото: depositphotos.com

Генеральная Ассамблея ООН 15 декабря приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится на сайте ООН, текст резолюции опубликован в цифровой библиотеке организации.

Резолюция под названием "Положение в области прав человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" была принята 82 голосами "за". Против проголосовали 14, воздержались – 80.

Против голосовали Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве, отмечает замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она добавила, что в этом году действие резолюции распространяется на все временно оккупированные территории Украины. Среди прочего документ требует от России прекратить принудительное перемещение украинских детей.

В тексте осуждается оккупация Крыма Россией, неспровоцированная агрессия против Украины и использование Крыма в попытке незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Резолюция также осудила применение правовой системы Российской Федерации в Крыму, навязывание своего гражданства крымчанам, депортацию местного населения, а также ограничение владения землей тех, кто отказался от гражданства РФ.

Кроме того, Генассамблея выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что оккупационные "власти" Крыма проводит обыски и рейды в частных домах и предприятиях на полуострове, которые несоразмерно затрагивают крымских татар.

В резолюции также осуждаются внесудебные казни, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные судебные преследования, дискриминация и насилие по отношению к жителям Крыма. Также документ выражает обеспокоенность по поводу ограничений, с которыми сталкиваются украинцы, в частности крымские татары, в реализации своих прав на труд, возможности сохранять свою самобытность и культуру, а также права на образование на украинском и крымскотатарском языках.

Генеральная Ассамблея потребовала от России немедленно прекратить все нарушения прав человека и международного гуманитарного права в отношении жителей временно оккупированного Крыма, среди которых:

  • произвольные задержания и аресты;
  • похищения;
  • пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения;
  • сексуальное и гендерное насилие;
  • принуждение задержанных к даче показаний против самих себя или "сотрудничеству" с оккупационными правоохранительными органами.

Также Генассамблея потребовала, чтобы Россия обеспечила справедливое судебное разбирательство, отменила все дискриминационные законы и привлекла к ответственности виновных в нарушениях, обеспечив проведение независимых расследований.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму готовится седьмой год. Каждый год документ дополняется новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

В прошлом году на заседании Генассамблеи ООН 9 декабря за резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" проголосовали 62 страны, 22 были против, 55 воздержались.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, Севастополь, культура, крымские татары, Херсонская область, обыск, гражданство, депортация, Запорожская область, дискриминация, резолюция, украинцы, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, задержание, Эмине Джапарова
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