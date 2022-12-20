В Украину вернули подростка, который почти восемь месяцев жил в приемной семье в РФ – омбудсмен

"Ко Дню святого Николая случаются чудеса. Вот сегодня такое чудо случилось и у 16-летнего Сергея, который почти через восемь месяцев вернулся в Украину после того, как его вывезли в РФ", – написал Лубинец.

Он сообщил, что подросток жил возле Мариуполя и незадолго до полномасштабной войны потерял родителей, но у него есть родная сестра. После захвата российскими оккупантами населенного пункта, где жил ребенок, его и многих других детей вывезли в оккупированный Донецк, а затем в Россию.

"Детский омбудсман Российской Федерации Мария Львова-Белова, приезжавшая для "милого общения" с детьми на камеру пропагандистских СМИ, решила судьбу Сергея и других увезенных украинских детей – усыновление в российскую семью. Семья, в которой пришлось жить парню, имела троих собственных детей и уже одного усыновленного. С новой "семьей" Сергей не разговаривал. [...] К счастью, отношение в той семье к нему было не жестоким, однако все время его не покидала мысль о том, что он должен вернуться на Родину. Помощь нашел в интернете", – сообщил омбудсмен.

В одном из чат-ботов он отправил сообщение "Я хочу вернуться из РФ в Украину".

"Вчера его встретили на границе с Украиной и он счастлив, что наконец дома. На вопрос, что почувствовал, когда пересек границу с Украиной, Сергей с искренней ухмылкой ответил, что был очень рад. [...] Офис Уполномоченного [Верховной Рады по правам человека], в свою очередь, позаботится о том, чтобы наш патриот прежде всего получил должную психологическую помощь и официального опекуна в лице сестры, при необходимости – медицинскую помощь, возобновил обучение", – заявил Лубинец.