ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину вернули подростка, который почти восемь месяцев жил в приемной семье в РФ – омбудсмен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подросток вернулся в Украину 19 декабря
Подросток вернулся в Украину 19 декабря
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

В Украину вернули подростка, который жил в России в приемной семье. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram 19 декабря.

"Ко Дню святого Николая случаются чудеса. Вот сегодня такое чудо случилось и у 16-летнего Сергея, который почти через восемь месяцев вернулся в Украину после того, как его вывезли в РФ", – написал Лубинец.

Он сообщил, что подросток жил возле Мариуполя и незадолго до полномасштабной войны потерял родителей, но у него есть родная сестра. После захвата российскими оккупантами населенного пункта, где жил ребенок, его и многих других детей вывезли в оккупированный Донецк, а затем в Россию.

"Детский омбудсман Российской Федерации Мария Львова-Белова, приезжавшая для "милого общения" с детьми на камеру пропагандистских СМИ, решила судьбу Сергея и других увезенных украинских детей – усыновление в российскую семью. Семья, в которой пришлось жить парню, имела троих собственных детей и уже одного усыновленного. С новой "семьей" Сергей не разговаривал. [...] К счастью, отношение в той семье к нему было не жестоким, однако все время его не покидала мысль о том, что он должен вернуться на Родину. Помощь нашел в интернете", – сообщил омбудсмен.

В одном из чат-ботов он отправил сообщение "Я хочу вернуться из РФ в Украину".

"Вчера его встретили на границе с Украиной и он счастлив, что наконец дома. На вопрос, что почувствовал, когда пересек границу с Украиной, Сергей с искренней ухмылкой ответил, что был очень рад. [...] Офис Уполномоченного [Верховной Рады по правам человека], в свою очередь, позаботится о том, чтобы наш патриот прежде всего получил должную психологическую помощь и официального опекуна в лице сестры, при необходимости – медицинскую помощь, возобновил обучение", – заявил Лубинец.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно, сообщил 14 декабря Лубинец.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, депортация, дети, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (63494)
2
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (26525)
3
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (24996)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (21887)
5
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (13862)
6
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (11226)
7
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (10996)
8
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (10822)
 
 
 
 