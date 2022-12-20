В Украину вернули подростка, который почти восемь месяцев жил в приемной семье в РФ – омбудсмен

"Ко Дню святого Николая случаются чудеса. Вот сегодня такое чудо случилось и у 16-летнего Сергея, который почти через восемь месяцев вернулся в Украину после того, как его вывезли в РФ", – написал Лубинец.
Он сообщил, что подросток жил возле Мариуполя и незадолго до полномасштабной войны потерял родителей, но у него есть родная сестра. После захвата российскими оккупантами населенного пункта, где жил ребенок, его и многих других детей вывезли в оккупированный Донецк, а затем в Россию.
"Детский омбудсман Российской Федерации Мария Львова-Белова, приезжавшая для "милого общения" с детьми на камеру пропагандистских СМИ, решила судьбу Сергея и других увезенных украинских детей – усыновление в российскую семью. Семья, в которой пришлось жить парню, имела троих собственных детей и уже одного усыновленного. С новой "семьей" Сергей не разговаривал. [...] К счастью, отношение в той семье к нему было не жестоким, однако все время его не покидала мысль о том, что он должен вернуться на Родину. Помощь нашел в интернете", – сообщил омбудсмен.
В одном из чат-ботов он отправил сообщение "Я хочу вернуться из РФ в Украину".
"Вчера его встретили на границе с Украиной и он счастлив, что наконец дома. На вопрос, что почувствовал, когда пересек границу с Украиной, Сергей с искренней ухмылкой ответил, что был очень рад. [...] Офис Уполномоченного [Верховной Рады по правам человека], в свою очередь, позаботится о том, чтобы наш патриот прежде всего получил должную психологическую помощь и официального опекуна в лице сестры, при необходимости – медицинскую помощь, возобновил обучение", – заявил Лубинец.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.
Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.
Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно, сообщил 14 декабря Лубинец.