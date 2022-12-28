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Зеленский: Украина станет лидером в цифровой трансформации государства и общества

В Украине будет завершено "тотальную цифровизацию всех разрешений и государственных услуг", отметил Зеленский
В Украине будет завершено "тотальную цифровизацию всех разрешений и государственных услуг", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

В Украине количество терминалов Starlink, предоставляющих интернет-услуги, в ближайшее время будет доведено до более чем 30 тыс.

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания рассказал президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.  

"Мы уже становимся – и станем – лидером в цифровой трансформации государства и общества. Думаю, не стоит отдельно останавливаться на том, чего мы добились в области цифровизации и связи. Скажу лишь то, что это достижение такого веса, позволяющего делать опыт нашего государства в цифровизации одним из инструментов внешней политики", – заявил Зеленский.

По его словам, в Украине будет завершено "тотальную цифровизацию всех разрешений и государственных услуг".

"Это и об антикоррупции, и об устойчивости институтов нашего государства. А распространяя в мире такой опыт трансформации, удачный опыт, мы обеспечим Украине новых друзей, новые альянсы, новые политические и экономические возможности", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712804240426822/

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты.

Контекст:

В Минцифры заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг в Украине. 

С начала войны, в феврале 2022 года, Украина получила около 22 тыс. терминалов Starlink, сообщал 20 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, в ближайшие месяцы в Украину отправят более 10 тыс. терминалов Starlink.

Теги: Верховная Рада, интернет, Украина, Владимир Зеленский, парламент, президент, диджитализация, заседание, Starlink, обращение
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