Зеленский: Украина станет лидером в цифровой трансформации государства и общества

В Украине будет завершено "тотальную цифровизацию всех разрешений и государственных услуг", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания рассказал президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы уже становимся – и станем – лидером в цифровой трансформации государства и общества. Думаю, не стоит отдельно останавливаться на том, чего мы добились в области цифровизации и связи. Скажу лишь то, что это достижение такого веса, позволяющего делать опыт нашего государства в цифровизации одним из инструментов внешней политики", – заявил Зеленский.

По его словам, в Украине будет завершено "тотальную цифровизацию всех разрешений и государственных услуг".

"Это и об антикоррупции, и об устойчивости институтов нашего государства. А распространяя в мире такой опыт трансформации, удачный опыт, мы обеспечим Украине новых друзей, новые альянсы, новые политические и экономические возможности", – отметил Зеленский.

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты.