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"Цифровизация и достойный уровень зарплат". Глава Гостаможни рассказал, как Украина намерена противостоять контрабанде

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Демченко рассказал, сколько должны получать таможенники
Демченко рассказал, сколько должны получать таможенники
Фото: Державна митна служба України / Facebook

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Вячеслав Демченко заявил "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 2 февраля, что наказание за контрабанду должно быть уголовным. Он также рассказал, что в борьбе с контрабандой Украина может воспользоваться опытом других стран и должна стремиться к цифровизации работы таможенников.

"Я считаю, что контрабанда должна быть криминализирована. Во всех соседних странах это является уголовным правонарушением. Кроме того, там оперативной деятельностью часто занимаются подразделения таможни. Единственный вопрос – надо определить в денежном эквиваленте порог, после превышения которого наступит уголовная ответственность", – сказал он.

Руководитель украинской таможни подчеркнул, что "контрабанда – древнее явление, от которого страдает весь мир".

"Мы сейчас четко занимаемся этим вопросом. Я сейчас изучаю опыт других стран. Например, мне очень импонирует опыт Азербайджана, который добился полной цифровизации, где таможенник фактически не принимает решений на пропуск или недопуск. Этим занимается компьютер, следуя определенным параметрам. К этому нужно стремиться, но мы всегда должны идти своим путем и взять лучшее из опыта других государств. Я считаю, что нужна полная цифровизация. Необходимо минимизировать влияние человеческого фактора на процесс принятия решения", – объяснил Демченко.

Он считает также, что для более эффективной работы таможни нужно обновить кадры, увеличить количество сканеров, получить данные от стран-партнеров о ценах на товары, а сотрудников таможни следует обеспечить зарплатой соответствующего уровня.

"Таможенник должен получать 25–30 тыс. грн, потому что он занимается экономической безопасностью государства", – заявил Демченко.

Кроме того, следует расширить сканирующие способности отечественной таможни, добавил и.о. главы Гостаможни.

"Необходимо больше сканеров, у нас сейчас 40–50% необходимых единиц", – отметил он.

Контекст:

По информации секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Украина из-за деятельности контрабандистов недополучает 300 млрд грн в год.

23 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5420 о криминализации контрабанды. В первом чтении документ был принят 13 июля. Законопроект вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Демченко назначен врио главы таможенной службы с 5 ноября 2021 года, ранее он возглавлял управление разведки Государственной пограничной службы Украины. Для назначения полноценным главой таможни Демченко должен победить в соответствующем конкурсе.

По данным Демченко, в 2021 году и в январе 2022 года поступления в госбюджет от таможни превысили ожидаемые.

Теги: госбюджет, таможня, контрабанда, законопроект, Уголовный процессуальный кодекс, криминал, Вячеслав Демченко
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