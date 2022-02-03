"Цифровизация и достойный уровень зарплат". Глава Гостаможни рассказал, как Украина намерена противостоять контрабанде

"Я считаю, что контрабанда должна быть криминализирована. Во всех соседних странах это является уголовным правонарушением. Кроме того, там оперативной деятельностью часто занимаются подразделения таможни. Единственный вопрос – надо определить в денежном эквиваленте порог, после превышения которого наступит уголовная ответственность", – сказал он.

Руководитель украинской таможни подчеркнул, что "контрабанда – древнее явление, от которого страдает весь мир".

"Мы сейчас четко занимаемся этим вопросом. Я сейчас изучаю опыт других стран. Например, мне очень импонирует опыт Азербайджана, который добился полной цифровизации, где таможенник фактически не принимает решений на пропуск или недопуск. Этим занимается компьютер, следуя определенным параметрам. К этому нужно стремиться, но мы всегда должны идти своим путем и взять лучшее из опыта других государств. Я считаю, что нужна полная цифровизация. Необходимо минимизировать влияние человеческого фактора на процесс принятия решения", – объяснил Демченко.

Он считает также, что для более эффективной работы таможни нужно обновить кадры, увеличить количество сканеров, получить данные от стран-партнеров о ценах на товары, а сотрудников таможни следует обеспечить зарплатой соответствующего уровня.

"Таможенник должен получать 25–30 тыс. грн, потому что он занимается экономической безопасностью государства", – заявил Демченко.

Кроме того, следует расширить сканирующие способности отечественной таможни, добавил и.о. главы Гостаможни.

"Необходимо больше сканеров, у нас сейчас 40–50% необходимых единиц", – отметил он.