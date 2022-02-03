Руководитель украинской таможни заявил о перевыполнении в январе ожидаемых поступлений в госбюджет

"Индикатив в прошлом году был 413 млрд грн, мы же собрали 455 млрд грн, что примерно на 17% больше, чем предполагалось. Сейчас индикатив на первый месяц был 33 млрд грн, но мы его также перевыполнили на 19,7%", – сказал он.
Врио председателя ГТСУ подчеркнул, что "проблема должна решаться в плотном взаимодействии с бизнесом, потому что бизнес – это наши партнеры".
По словам Демченко, после его назначения на таможню ставились три основные задачи: наполнение госбюджета, борьба с коррупцией и "взаимодействие с таможенными службами сопредельных стран, с которыми наблюдается наибольший товарооборот".
В декабре 2021 года министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что украинская таможня "недорабатывает".
Демченко назначен врио главы таможенной службы с 5 ноября 2021 года, ранее он возглавлял управление разведки Государственной пограничной службы Украины. Для назначения полноценным главой таможни Демченко должен победить в соответствующем конкурсе.
Предыдущий глава таможни, экс-директор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин 4 ноября стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Рябикин говорил, что идеальной таможню не сделать "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года", а после увольнения из таможни заявил, что реформировать ее не смог из-за отсутствия финансирования.
Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий для сотрудничества с МВФ.