Руководитель украинской таможни заявил о перевыполнении в январе ожидаемых поступлений в госбюджет

Ожидаемые поступления превышены и по итогам 2021 года Фото: Державна митна служба України / Facebook

"Индикатив в прошлом году был 413 млрд грн, мы же собрали 455 млрд грн, что примерно на 17% больше, чем предполагалось. Сейчас индикатив на первый месяц был 33 млрд грн, но мы его также перевыполнили на 19,7%", – сказал он.

Врио председателя ГТСУ подчеркнул, что "проблема должна решаться в плотном взаимодействии с бизнесом, потому что бизнес – это наши партнеры".

По словам Демченко, после его назначения на таможню ставились три основные задачи: наполнение госбюджета, борьба с коррупцией и "взаимодействие с таможенными службами сопредельных стран, с которыми наблюдается наибольший товарооборот".

В декабре 2021 года министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что украинская таможня "недорабатывает".