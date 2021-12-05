Украинский спутник "Січ-2-30" отправили в США для запуска – таможня

"Завершены таможенные формальности, и отправлен в США украинский спутник "Січ-2-30", без отклонений от графика. [...] 10 января 2022 года его планируют запустить с мыса Канаверал (штат Флорида, США)", – говорится в сообщении.

На таможне отметили, что подготовительные работы по запуску спутника будут проводиться уже в США.